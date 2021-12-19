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Türkiye'nin ardından Ermenistan da özel temsilci atadı
Türkiye'nin ardından Ermenistan da özel temsilci atadı
Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T11:14+0300
2021-12-19T11:14+0300
dünya
ermenistan
türkiye
normalleşme
ikili ilişkiler
temsilci
diyalog
atama
özel temsilci
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadesini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/azerbaycan-ab-arabuluculugunda-ermenistana-10-asker-iade-etti-1051905686.html
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ermenistan, türkiye, normalleşme, ikili ilişkiler, temsilci, diyalog, atama, özel temsilci

Türkiye'nin ardından Ermenistan da özel temsilci atadı

11:14 19.12.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı.
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