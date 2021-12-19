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https://tr.sputniknews.com/20211219/turyol-maliyet-artisi-sebebiyle-bazi-seferlerini-durdurdu-1051900775.html
TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
Deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle hizmetlerine 'fiyatlar normalleşene kadar' bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T00:19+0300
2021-12-19T00:22+0300
ekonomi
enflasyon
sefer
fiyat artışı
turyol
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Döviz kurundaki dalgalanma ve yükselen enflasyon nedeniyle, deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, bazı sefelerlerini durdurma kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" denildi.Açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
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enflasyon, sefer, fiyat artışı, turyol

TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu

00:19 19.12.2021 (güncellendi: 00:22 19.12.2021)
© DHAdeniz taksi
deniz taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© DHA
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Deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, artan maliyetler nedeniyle hizmetlerine 'fiyatlar normalleşene kadar' bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Döviz kurundaki dalgalanma ve yükselen enflasyon nedeniyle, deniz yolu ulaşımı hizmeti veren TURYOL, bazı sefelerlerini durdurma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" denildi.
Açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy (Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
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