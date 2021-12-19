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Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk lirası işlemlerine son verdi
Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk lirası işlemlerine son verdi
Dolar ve euro üzerindeki sert yükselişler ve TL'nin rekor değer kaybı sonrası Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türk Lirası cinsi algo işlemlerini... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T02:02+0300
2021-12-19T02:06+0300
ekonomi
türkiye
türk lirası
jp morgan
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İsveç merkezli UBS bankasının Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD'li bankacılık devi JP Morgan'dan geldi.BloombergHT'nin aktardığına göre, uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu. Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapılmasını sağlıyor.
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türkiye, türk lirası, jp morgan

Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, Türk lirası işlemlerine son verdi

02:02 19.12.2021 (güncellendi: 02:06 19.12.2021)
© REUTERS / Mike SegarJP Morgan Chase Bankası
JP Morgan Chase Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Mike Segar
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Dolar ve euro üzerindeki sert yükselişler ve TL'nin rekor değer kaybı sonrası Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türk Lirası cinsi algo işlemlerini hizmetini sonlandırma kararı aldı. Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtildi.
İsveç merkezli UBS bankasının Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD'li bankacılık devi JP Morgan'dan geldi.
BloombergHT'nin aktardığına göre, uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.
Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu. Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.
Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapılmasını sağlıyor.
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