https://tr.sputniknews.com/20211219/vakifbank-dunya-sampiyonu-oldu-1051915441.html

VakıfBank dünya şampiyonu oldu

VakıfBank dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

vakıfbank kadın voleybol takımı

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211218/dunya-kulupler-sampiyonasinda-vakifbank-lider-olarak-yari-finalde-1051882896.html

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vakıfbank kadın voleybol takımı