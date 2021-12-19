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VakıfBank dünya şampiyonu oldu
VakıfBank dünya şampiyonu oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T20:35+0300
2021-12-19T20:35+0300
2021-12-19T21:01+0300
spor
vakıfbank kadın voleybol takımı
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211218/dunya-kulupler-sampiyonasinda-vakifbank-lider-olarak-yari-finalde-1051882896.html
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vakıfbank kadın voleybol takımı
VakıfBank dünya şampiyonu oldu 20:35 19.12.2021 (güncellendi: 21:01 19.12.2021)
Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.
VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.
Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.