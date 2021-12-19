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https://tr.sputniknews.com/20211219/varanktan-babacana-tepki-kelp-kagni-golgesinde-yurur-kagninin-golgesini-kendi-golgesi-sanirmis-1051909157.html
Varank’tan Babacan’a tepki: 'Kelp kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış'
Varank’tan Babacan’a tepki: 'Kelp kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış'
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen Ali Babacan'a "Kelp kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış"... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T14:08+0300
2021-12-19T14:08+0300
2021-12-19T14:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ali babacan
mustafa varank
tepki
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Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Varank yaptığı paylaşımda Babacan’ın konuşmasının yer aldığı videoyu alıntılayarak "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadelerini kullandı. Arapçada 'kelp' kelimesi 'köpek' anlamına geliyor.
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recep tayyip erdoğan, ali babacan, mustafa varank, tepki
Varank’tan Babacan’a tepki: 'Kelp kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış'
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen Ali Babacan'a "Kelp kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış" diye yanıt verdi.
Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Varank yaptığı paylaşımda Babacan’ın konuşmasının yer aldığı videoyu alıntılayarak "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadelerini kullandı.
Arapçada 'kelp' kelimesi 'köpek' anlamına geliyor.