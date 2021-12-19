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Yargıtay kararı: 'Aile içindeki kavgada kusur kadına yüklenemez'
Yargıtay kararı: 'Aile içindeki kavgada kusur kadına yüklenemez'
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbiraderin eniştesine şiddet uygulamasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T11:40+0300
2021-12-19T11:40+0300
türkiye
yargıtay
kadın
mahkeme
kavga
karar
boşanma davası
kusur
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Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Aile mahkemesi, davacı kadının kardeşinin erkeğe şiddet uyguladığı, davalı erkeğin ise eşine ve müşterek çocuklara bedeni şiddet uyguladığı, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek, tarafların boşanmalarına karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.‘Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir’Kararda şu ifadelere yer verildi:
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yargıtay, kadın, mahkeme, kavga, karar, boşanma davası, kusur

Yargıtay kararı: 'Aile içindeki kavgada kusur kadına yüklenemez'

11:40 19.12.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbiraderin eniştesine şiddet uygulamasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti.
Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Aile mahkemesi, davacı kadının kardeşinin erkeğe şiddet uyguladığı, davalı erkeğin ise eşine ve müşterek çocuklara bedeni şiddet uyguladığı, eşine hakaret ettiği gerekçesiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmederek, tarafların boşanmalarına karar verdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

‘Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir’

Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Somut olaya göre kadının kardeşinin erkeğe şiddet uygulaması vakıası, kadına kusur olarak yüklenemez. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmesi doğru bulunmayıp bozmayı gerektirmiştir. Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Aile mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”
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