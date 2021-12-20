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La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı
La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, ispanya, kanarya adaları, patlama, yanardağ, lav, volkanik dağ, la palma

La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı

14:14 20.12.2021
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın sismik aktivitelerinin durduğunun ve sönme belirtilerinin kaydedildiğinin bildirilmesi sonrası patlamalardan en çok etkilenen Las Manchas mahallesinde küller altında kalan evleri temizleme çalışmaları başlatıldı.
© AA

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, sönme aşamasına girdi.

İspanya&#x27;nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası&#x27;nda 19 Eylül&#x27;den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, sönme aşamasına girdi. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, sönme aşamasına girdi.

© AA

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurarak La Palma'da en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı&#x27;nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurarak La Palma&#x27;da en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Cumbre Vieja, 1585 yılında 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek 12 Aralık itibarıyla 85. gününü doldurarak La Palma'da en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.

© AA

Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken 150 binada ise kısmi hasar bıraktı. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

© AA

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluştu.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluştu. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kapladı, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluştu.

© AA

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon euroyu geçti.

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon euroyu geçti. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 840 milyon euroyu geçti.

© AA

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.

© AA
La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı - Sputnik Türkiye
7/10
© AA
© AA
La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı - Sputnik Türkiye
8/10
© AA
© AA
La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı - Sputnik Türkiye
9/10
© AA
© AA
La Palma'da volkanik patlamalar sonrası küller altında kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı - Sputnik Türkiye
10/10
© AA
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