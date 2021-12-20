2016’da hayatını kaybeden Alexandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri Ankara’daki sergiyle anılıyor

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rus Evi) Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı açıklamada, “Rus Kızılordu Korosu, bugüne kadar göstermiş olduğu faaliyetler ve Türkiye’de altına imza attığı kültürel etkinliklerle Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine çok önemli bir katkı sağladı. Bundan 5 yıl önce meydana gelen trajik kazada maalesef Rus Kızılordu Korosu sanatçıları hayatlarını kaybettiler. Yine bundan 5 yıl önce Karlov da hain bir terörist saldırı sonucunda hayatını kaybetti. AFSAD’ın önerisiyle bu fotoğraf sergisini hayata geçirdik ve burada hem Kızılordu Korosu’nu hem de Karlov’u yad ediyoruz. Tabii böyle bir faaliyette AFSAD’ın bizimle birlikte olması da büyük bir şeref” ifadelerini kullandı.‘Dostluğumuzu taçlandırmak istedim’Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çallı ise Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, 2010 yılındaki o konserde yaklaşık 4 bin kare fotoğraf çektiğini ifade ederek, “Bu konser boyunca çektiğim fotoğrafların her karesi benim için çok değerli” dedi. Çallı, “Türkiye, Rusya ile hem komşu hem de en çok ilişkisi olan bir ülke. Dostluğumuzun bozulmasını istemediğim için bir katkı sağlamak için bu sergi fikri aklıma geldi. Bu fotoğraflarla dostluğumuzu taçlandırmak istedim. Bu vesileyle hem Rusya Federasyonu’na hem de Rus halkına yeniden başsağlığı dilemek istiyorum” diye de ekledi.Toplam 42 fotoğrafın bulunduğu sergi, 24 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.25 Aralık 2016’da Soçi'den Lazkiye'ye giden Kızılordu Korosu'ndan 65 müzisyeni, gazeteci ve askerleri taşıyan Tu-154 uçağı kaza kırıma uğramıştı. Toplamda 92 kişi bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.
25 Aralık 2016’da gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Alexandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri, Ankara’da gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile anılıyor. 18 Aralık’ta Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde açılan sergide, 19 Aralık 2016’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da unutulmadı.
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rus Evi) Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı açıklamada, “Rus Kızılordu Korosu, bugüne kadar göstermiş olduğu faaliyetler ve Türkiye’de altına imza attığı kültürel etkinliklerle Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine çok önemli bir katkı sağladı. Bundan 5 yıl önce meydana gelen trajik kazada maalesef Rus Kızılordu Korosu sanatçıları hayatlarını kaybettiler. Yine bundan 5 yıl önce Karlov da hain bir terörist saldırı sonucunda hayatını kaybetti. AFSAD’ın önerisiyle bu fotoğraf sergisini hayata geçirdik ve burada hem Kızılordu Korosu’nu hem de Karlov’u yad ediyoruz. Tabii böyle bir faaliyette AFSAD’ın bizimle birlikte olması da büyük bir şeref” ifadelerini kullandı.
‘Dostluğumuzu taçlandırmak istedim’
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çallı ise Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, 2010 yılındaki o konserde yaklaşık 4 bin kare fotoğraf çektiğini ifade ederek, “Bu konser boyunca çektiğim fotoğrafların her karesi benim için çok değerli” dedi. Çallı, “Türkiye, Rusya ile hem komşu hem de en çok ilişkisi olan bir ülke. Dostluğumuzun bozulmasını istemediğim için bir katkı sağlamak için bu sergi fikri aklıma geldi. Bu fotoğraflarla dostluğumuzu taçlandırmak istedim. Bu vesileyle hem Rusya Federasyonu’na hem de Rus halkına yeniden başsağlığı dilemek istiyorum” diye de ekledi.
Toplam 42 fotoğrafın bulunduğu sergi, 24 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
25 Aralık 2016’da Soçi'den Lazkiye'ye giden Kızılordu Korosu'ndan 65 müzisyeni, gazeteci ve askerleri taşıyan Tu-154 uçağı kaza kırıma uğramıştı. Toplamda 92 kişi bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rus Evi) Başkanı Aleksandr Sotniçenko, “Rus Kızılordu Korosu, bugüne kadar göstermiş olduğu faaliyetler ve Türkiye’de altına imza attığı kültürel etkinliklerle Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine çok önemli bir katkı sağladı" dedi.
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rus Evi) Başkanı Aleksandr Sotniçenko, “Rus Kızılordu Korosu, bugüne kadar göstermiş olduğu faaliyetler ve Türkiye’de altına imza attığı kültürel etkinliklerle Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine çok önemli bir katkı sağladı" dedi.
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.