https://tr.sputniknews.com/20211220/2016da-hayatini-kaybeden-alexandrov-rus-kizilordu-korosu-uyeleri-ankaradaki-sergiyle-aniliyor-1051937316.html

2016’da hayatını kaybeden Alexandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri Ankara’daki sergiyle anılıyor

2016’da hayatını kaybeden Alexandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri Ankara’daki sergiyle anılıyor

25 Aralık 2016’da gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden Alexandrov Rus Kızılordu Korosu üyeleri, Ankara’da gerçekleştirilen fotoğraf sergisi ile... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:31+0300

2021-12-20T14:31+0300

2021-12-20T14:43+0300

yaşam

fotoğraf

rusya

ankara

andrey karlov

türkiye

rusya bilim ve kültür merkezi

rus kızıl ordu korosu

karlov suikasti

aleksandrov rus kızıl ordu korosu ve dans topluluğu

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Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi fotoğrafçı Mehmet Çallı’nın 2010 yılında çektiği fotoğraflardan oluşan ‘Alexandrov Rus Kızılordu Korosu Anma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı.Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rus Evi) Başkanı Aleksandr Sotniçenko, burada yaptığı açıklamada, “Rus Kızılordu Korosu, bugüne kadar göstermiş olduğu faaliyetler ve Türkiye’de altına imza attığı kültürel etkinliklerle Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkilerin gelişimine çok önemli bir katkı sağladı. Bundan 5 yıl önce meydana gelen trajik kazada maalesef Rus Kızılordu Korosu sanatçıları hayatlarını kaybettiler. Yine bundan 5 yıl önce Karlov da hain bir terörist saldırı sonucunda hayatını kaybetti. AFSAD’ın önerisiyle bu fotoğraf sergisini hayata geçirdik ve burada hem Kızılordu Korosu’nu hem de Karlov’u yad ediyoruz. Tabii böyle bir faaliyette AFSAD’ın bizimle birlikte olması da büyük bir şeref” ifadelerini kullandı.‘Dostluğumuzu taçlandırmak istedim’Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çallı ise Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, 2010 yılındaki o konserde yaklaşık 4 bin kare fotoğraf çektiğini ifade ederek, “Bu konser boyunca çektiğim fotoğrafların her karesi benim için çok değerli” dedi. Çallı, “Türkiye, Rusya ile hem komşu hem de en çok ilişkisi olan bir ülke. Dostluğumuzun bozulmasını istemediğim için bir katkı sağlamak için bu sergi fikri aklıma geldi. Bu fotoğraflarla dostluğumuzu taçlandırmak istedim. Bu vesileyle hem Rusya Federasyonu’na hem de Rus halkına yeniden başsağlığı dilemek istiyorum” diye de ekledi.Toplam 42 fotoğrafın bulunduğu sergi, 24 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.25 Aralık 2016’da Soçi'den Lazkiye'ye giden Kızılordu Korosu'ndan 65 müzisyeni, gazeteci ve askerleri taşıyan Tu-154 uçağı kaza kırıma uğramıştı. Toplamda 92 kişi bulunduğu uçaktan kurtulan olmamıştı.

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