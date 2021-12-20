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2021 Süper Kupa final maçı, 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak
2021 Süper Kupa final maçı, 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
tff süper kupa
beşiktaş
antalyaspor
süper kupa
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Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın 5 Ocak'ta Katar’da oynanacağını açıkladı.Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.
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tff süper kupa, beşiktaş, antalyaspor, süper kupa, 2021

2021 Süper Kupa final maçı, 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak

15:37 20.12.2021 (güncellendi: 15:44 20.12.2021)
© AA2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın 5 Ocak'ta Katar’da oynanacağını açıkladı.
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.''

Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.
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