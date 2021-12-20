2021 Süper Kupa final maçı, 5 Ocak'ta Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın 5 Ocak'ta Katar’da oynanacağını açıkladı.Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa'nın 5 Ocak'ta Katar’da oynanacağını açıkladı.
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.''
Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak.