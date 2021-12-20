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https://tr.sputniknews.com/20211220/81-ilde-es-zamanli-zehir-2-operasyonu-cok-sayida-gozalti-var-1051925059.html
81 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
81 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
81 ilde sahte içki üreticilerine yönelik Zehir-2 operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T09:36+0300
2021-12-20T09:45+0300
türkiye
sahte içki
gözaltı
alkol
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211219/turkiye-genelinde-sahte-ickiden-can-kaybi-sayisi-48e-yukseldi-18-kisi-tutuklandi-1051901247.html
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sahte içki, gözaltı, alkol

81 ilde eş zamanlı 'Zehir-2' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

09:36 20.12.2021 (güncellendi: 09:45 20.12.2021)
© AAAlkol, Sahte içki
Alkol, Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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81 ilde sahte içki üreticilerine yönelik Zehir-2 operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 563 adreste eş zamanlı arama yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 100'den fazla şüpheli yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, KOM birimlerince "merdiven altı" olarak tabir edilen koşullarda yasa dışı üretilen ve zehirlenmelere sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında başta "Zehir" ve "Alkol" olmak üzere birçok operasyonun gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Halk sağlığının korunması amacıyla sahte içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve satılan sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM koordinesinde 81 ilde "Zehir- 2" operasyonun başlatıldığı vurgulandı.
Operasyon kapsamında, ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüphelinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir" ve "Zehir-2" operasyonlarında yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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