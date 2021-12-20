https://tr.sputniknews.com/20211220/ab-rusya-dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-yukumluluklerini-yerine-getiriyor-1051944479.html
AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz arzını artırmayı reddederek Avrupa Birliği’ne (AB) özellikle... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T17:15+0300
2021-12-20T17:15+0300
2021-12-20T17:15+0300
dünya
avrupa
rusya
gazprom
kuzey akım-2
josep borrell
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Borrell, kişisel bloğu için kaleme aldığı yazısında, “Rusya, enerji konusunu (örneğin Moldova’ya) siyasi baskı aracı olarak kullanıyor. Açıkçası, Rusya gaz tedarik yükümlülüklerini yerine getiriyor, ancak birçoğu, Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı artırmayı veya Gazprom’a ait depolama tesislerini doldurmayı reddetmesinin AB üzerinde baskı oluşturmanın bir yolu olduğuna inanıyor” ifadesini kullandı.AB’li diplomat, söz konusunun özellikle “Kuzey Akım-2’ye lisansın verilmesini sağlama isteği” olduğuna işaret ediyor.Ukrayna ve Belarus’la ilgili krizler ve AB’deki doğalgaz fiyat artışları arasında bağ kuran Borrell, Rusya’nın AB’nin gaz ihtiyacının yüzde 40’ını temin ettiğini, bu gazın Ukrayna, Belarus ve Baltık Denizi’nden geçen boru hatları üzerinden aktığını anımsattı.Yüksek Temsilci, “Rusya, Ukrayna, Belarus hakkında her türlü konuşmanın bir enerji boyutu var” diye kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
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avrupa, rusya, gazprom, kuzey akım-2, josep borrell
AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz arzını artırmayı reddederek Avrupa Birliği’ne (AB) özellikle Kuzey Akım-2’ye izin sağlanması yönünde baskı uygulamak istediğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Borrell, kişisel bloğu için kaleme aldığı yazısında, “Rusya, enerji konusunu (örneğin Moldova’ya) siyasi baskı aracı olarak kullanıyor. Açıkçası, Rusya gaz tedarik yükümlülüklerini yerine getiriyor, ancak birçoğu, Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı artırmayı veya Gazprom’a ait depolama tesislerini doldurmayı reddetmesinin AB üzerinde baskı oluşturmanın bir yolu olduğuna inanıyor” ifadesini kullandı.
AB’li diplomat, söz konusunun özellikle “Kuzey Akım-2’ye lisansın verilmesini sağlama isteği” olduğuna işaret ediyor.
Ukrayna ve Belarus’la ilgili krizler ve AB’deki doğalgaz fiyat artışları arasında bağ kuran Borrell, Rusya’nın AB’nin gaz ihtiyacının yüzde 40’ını temin ettiğini, bu gazın Ukrayna, Belarus ve Baltık Denizi’nden geçen boru hatları üzerinden aktığını anımsattı.
Yüksek Temsilci, “Rusya, Ukrayna, Belarus hakkında her türlü konuşmanın bir enerji boyutu var” diye kaydetti.