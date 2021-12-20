https://tr.sputniknews.com/20211220/ab-rusya-dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-yukumluluklerini-yerine-getiriyor-1051944479.html

AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor

AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz arzını artırmayı reddederek Avrupa Birliği’ne (AB) özellikle... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:15+0300

2021-12-20T17:15+0300

2021-12-20T17:15+0300

dünya

avrupa

rusya

gazprom

kuzey akım-2

josep borrell

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Borrell, kişisel bloğu için kaleme aldığı yazısında, “Rusya, enerji konusunu (örneğin Moldova’ya) siyasi baskı aracı olarak kullanıyor. Açıkçası, Rusya gaz tedarik yükümlülüklerini yerine getiriyor, ancak birçoğu, Rusya’nın Avrupa’ya ihracatı artırmayı veya Gazprom’a ait depolama tesislerini doldurmayı reddetmesinin AB üzerinde baskı oluşturmanın bir yolu olduğuna inanıyor” ifadesini kullandı.AB’li diplomat, söz konusunun özellikle “Kuzey Akım-2’ye lisansın verilmesini sağlama isteği” olduğuna işaret ediyor.Ukrayna ve Belarus’la ilgili krizler ve AB’deki doğalgaz fiyat artışları arasında bağ kuran Borrell, Rusya’nın AB’nin gaz ihtiyacının yüzde 40’ını temin ettiğini, bu gazın Ukrayna, Belarus ve Baltık Denizi’nden geçen boru hatları üzerinden aktığını anımsattı.Yüksek Temsilci, “Rusya, Ukrayna, Belarus hakkında her türlü konuşmanın bir enerji boyutu var” diye kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html

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avrupa, rusya, gazprom, kuzey akım-2, josep borrell