https://tr.sputniknews.com/20211220/abd-disisleri-rusyanin-guvenlik-garantisi-onerileri-endiselerimizi-gidermedi-1051955336.html
ABD Dışişleri: Rusya'nın güvenlik garantisi önerileri endişelerimizi gidermedi
ABD Dışişleri: Rusya'nın güvenlik garantisi önerileri endişelerimizi gidermedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili ilettiği önerilerin ABD'nin 'endişelerini gidermediğini' söyledi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T23:16+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Moskova'nın güvenlik garantilerine ilişkin ilettiği teklifleri değerlendirdi.Price, bugünkü basın toplantısında, "Henüz endişelerimizi giderecek bir şey görmedik" ifadelerini kullandı.Rusya'yla her türlü görüşmenin, her iki tarafın endişelerinin değerlendirildiği karşılıklılık ilkesine dayanması gerektiğini söyleyen ABD’li diplomat, "Her bir diyalog ve diplomasi, karşılıklılık ilkelerine dayanmalı. Diplomasi, Rusya’nın faaliyetine ilişkin endişelerimizi karşılamalı" dedi.Price, “Rusya kendi endişelerini masaya yatırdı, biz de kendi” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211220/kremlin-usakov-ve-sullivan-moskovanin-guvenlik-garantileriyle-ilgili-tekliflerini-konustu-1051953592.html
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ABD Dışişleri: Rusya'nın güvenlik garantisi önerileri endişelerimizi gidermedi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili ilettiği önerilerin ABD'nin 'endişelerini gidermediğini' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Moskova'nın güvenlik garantilerine ilişkin ilettiği teklifleri değerlendirdi.
Price, bugünkü basın toplantısında, "Henüz endişelerimizi giderecek bir şey görmedik" ifadelerini kullandı.
Rusya'yla her türlü görüşmenin, her iki tarafın endişelerinin değerlendirildiği karşılıklılık ilkesine dayanması gerektiğini söyleyen ABD’li diplomat, "Her bir diyalog ve diplomasi, karşılıklılık ilkelerine dayanmalı. Diplomasi, Rusya’nın faaliyetine ilişkin endişelerimizi karşılamalı" dedi.
Price, “Rusya kendi endişelerini masaya yatırdı, biz de kendi” diye konuştu.