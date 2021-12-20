https://tr.sputniknews.com/20211220/abdden-vatandaslarina-ukraynaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1051953121.html

ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Donbass bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'ya 'Seyahat etmeyin'... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T21:46+0300

2021-12-20T21:46+0300

2021-12-20T21:46+0300

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abd

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ukrayna

abd dışişleri bakanlığı

seyahat uyarısı

koronavirüs

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayınlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun 'Kategori 4-Seyahat Etmeyin' olarak güncellediği duyuruldu.Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Donbass'taki çatışmalar, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiy-rusyayla-askeri-catisma-istemiyoruz-diplomatik-cozume-inaniyoruz-1051843126.html

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abd, donbass, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, seyahat uyarısı, koronavirüs