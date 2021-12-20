https://tr.sputniknews.com/20211220/abdden-vatandaslarina-ukraynaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1051953121.html
ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Donbass bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'ya 'Seyahat etmeyin'... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T21:46+0300
2021-12-20T21:46+0300
2021-12-20T21:46+0300
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donbass
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
seyahat uyarısı
koronavirüs
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayınlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun 'Kategori 4-Seyahat Etmeyin' olarak güncellediği duyuruldu.Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Donbass'taki çatışmalar, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/zelenskiy-rusyayla-askeri-catisma-istemiyoruz-diplomatik-cozume-inaniyoruz-1051843126.html
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abd, donbass, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, seyahat uyarısı, koronavirüs
ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Donbass bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayınlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun 'Kategori 4-Seyahat Etmeyin' olarak güncellediği duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Donbass'taki çatışmalar, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.
Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor" ifadeleri yer aldı.