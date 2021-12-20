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Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T18:10+0300
2021-12-20T18:10+0300
2021-12-20T18:10+0300
türkiye
adana
deniz
sağanak
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Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.
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adana, deniz, sağanak
Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı.
Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen
deniz suyu taştı.
Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.
Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan
çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.