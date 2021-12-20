https://tr.sputniknews.com/20211220/adanada-kuvvetli-firtina-ve-saganak-nedeniyle-deniz-tasti-1051946379.html

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'nın Karataş ilçesinde sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle yükselen deniz suyu taştı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:10+0300

2021-12-20T18:10+0300

2021-12-20T18:10+0300

türkiye

adana

deniz

sağanak

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Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Karataş sahilinde yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.Deniz suyunun sahil yoluna ulaşması nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, parkların bir bölümünü su bastı.Yumurtalık ilçesinde de sağanak dolayısıyla derelerden akan çamurlu su, sahil boyunda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gemilerin açığa çekildiği gözlendi.

türkiye

adana

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adana, deniz, sağanak