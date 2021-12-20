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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211220/ak-partili-turan-asgari-ucretteki-vergi-muafiyeti-genisletebilecek-1051938065.html
AK Partili Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek
AK Partili Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak" açıklaması yaptı 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:43+0300
2021-12-20T14:43+0300
2021-12-20T15:03+0300
asgari ücret
ekonomi
bülent turan
vergi
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilebileceğini belirten Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak" dedi.AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almış, ‘Asgari ücret tutarı kadar’ gelir vergisi ödeme istisnası getirilmemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211219/bakan-bilgin-4-bin-250-liranin-icerisinde-agi-var-asgari-ucretli-olmayanlar-icin-devam-edecek-1051909750.html
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asgari ücret, bülent turan, vergi
AK Partili Turan: Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek 14:43 20.12.2021 (güncellendi: 15:03 20.12.2021)
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Asgari ücretteki vergi muafiyeti genişletebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulacak" açıklaması yaptı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.
Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilebileceğini belirten Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak" dedi.
AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer almış, ‘Asgari ücret tutarı kadar’ gelir vergisi ödeme istisnası getirilmemişti.