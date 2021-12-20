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https://tr.sputniknews.com/20211220/almanyada-babalara-da-ucretli-izin-hakki-geliyor-1051936575.html
Almanya'da babalara da ücretli izin hakkı geliyor
Almanya'da babalara da ücretli izin hakkı geliyor
Almanya Aile Bakanı Spiegel, doğum sonrası çocuğa aslen bakan ebeveyn dışındaki ebeveyne de ücretli izin hakkı tanınacağını açıkladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:18+0300
2021-12-20T14:22+0300
babalık izni
dünya
almanya
doğum
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Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, çocuğa aslen bakan ebeveyn dışındaki diğer ebeveyne de ücretli izin düzenlemesi getireceklerini açıkladı.Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, izin hakkının çocuk doğar doğmaz geçerli olacağını belirten Spiegel, "Ebeveynlerden biri, genelde baba, yeni düzenlemeyle doğumdan sonraki iki hafta tam ücretli olarak işten izin alıp ailesinin yanında kalabilecek" dedi.Yeşiller partili Spiegel, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada ebeveynlerin doğum sonrası bebek bakımı için yıllık izinlerinden tasarruf yapmak zorunda kaldıklarına işaret etti. Bakan, çocuk bakım izni dönemini aralarında paylaşan çiftler için ebeveyn para yardımı alınan ay sayısının da artırılmasının planlandığını kaydeden Spiegel, "Çocuk bakımını eşit bir görev olarak gören çiftleri daha güçlü bir şekilde desteklemek istiyoruz" diye konuştu.Mevcut düzenlemeye göre anne ve babalar dönüşümlü olarak 14 aya kadar ebeveyn para yardımı alabiliyor. Ayrıca çocuğa bakan anne ya da baba iş yerinden 3 yıla kadar ücretsiz izin alma hakkına sahip. İşverenin ücretsiz annelik iznini reddetme hakkı bulunmuyor.Aile Bakanı Spiegel, yakınlarının bakımını üstlenen kişilere de işten izin hakkı ve ebeveyn para yardımı benzeri maddi destek planlandığını bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20200115/japonyada-devrim--ilk-kez-bir-bakan-babalik-izni-kullaniyor-1041014488.html
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babalık izni, almanya, doğum

Almanya'da babalara da ücretli izin hakkı geliyor

14:18 20.12.2021 (güncellendi: 14:22 20.12.2021)
© dpa/Franziska Gabbertbaba, çocuk, bebek
baba, çocuk, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© dpa/Franziska Gabbert
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Almanya Aile Bakanı Spiegel, doğum sonrası çocuğa aslen bakan ebeveyn dışındaki ebeveyne de ücretli izin hakkı tanınacağını açıkladı.
Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, çocuğa aslen bakan ebeveyn dışındaki diğer ebeveyne de ücretli izin düzenlemesi getireceklerini açıkladı.
Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, izin hakkının çocuk doğar doğmaz geçerli olacağını belirten Spiegel, "Ebeveynlerden biri, genelde baba, yeni düzenlemeyle doğumdan sonraki iki hafta tam ücretli olarak işten izin alıp ailesinin yanında kalabilecek" dedi.
Yeşiller partili Spiegel, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada ebeveynlerin doğum sonrası bebek bakımı için yıllık izinlerinden tasarruf yapmak zorunda kaldıklarına işaret etti. Bakan, çocuk bakım izni dönemini aralarında paylaşan çiftler için ebeveyn para yardımı alınan ay sayısının da artırılmasının planlandığını kaydeden Spiegel, "Çocuk bakımını eşit bir görev olarak gören çiftleri daha güçlü bir şekilde desteklemek istiyoruz" diye konuştu.
Mevcut düzenlemeye göre anne ve babalar dönüşümlü olarak 14 aya kadar ebeveyn para yardımı alabiliyor. Ayrıca çocuğa bakan anne ya da baba iş yerinden 3 yıla kadar ücretsiz izin alma hakkına sahip. İşverenin ücretsiz annelik iznini reddetme hakkı bulunmuyor.
Aile Bakanı Spiegel, yakınlarının bakımını üstlenen kişilere de işten izin hakkı ve ebeveyn para yardımı benzeri maddi destek planlandığını bildirdi.
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