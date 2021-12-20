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Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi
Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi
Almanya 3'üncü Ligi’nde Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, Osnabrücklü siyahi futbolcu Aaron Opoku’ya karşı tribünden yapılan ırkçı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T04:57+0300
2021-12-20T04:57+0300
almanya
irkçı
maç
spor
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Duisburg ile Osnabrück karrşılaşmasının hakemi Nicolas Winter, bir köşe vuruşu sırasında Opoku’ya karşı yapılan ırkçı tezahüratın ardından 35'inci dakikada maça ara verdi. İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.Winter, yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmayı tatil etti.Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım" şeklinde konuştu.Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır" dedi.Haltermann, Osnabrück takımının kararını anladıklarını belirterek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini kaydetti.Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur." ifadesini kullandı.Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.DFB’nin açıklamasında da federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği kaydedildi.
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almanya, irkçı, maç

Almanya’da ırkçı tezahüratlar sebebiyle futbol karşılaşması tatil edildi

04:57 20.12.2021
© Fotoğraf : TwitterAlmanya Futbol Federasyonu DFB
Almanya Futbol Federasyonu DFB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Almanya 3'üncü Ligi’nde Duisburg ile Osnabrück arasında oynanan karşılaşma, Osnabrücklü siyahi futbolcu Aaron Opoku’ya karşı tribünden yapılan ırkçı tezahüratlar sebebiyle tatil edildi.
Duisburg ile Osnabrück karrşılaşmasının hakemi Nicolas Winter, bir köşe vuruşu sırasında Opoku’ya karşı yapılan ırkçı tezahüratın ardından 35'inci dakikada maça ara verdi. İki takımın futbolcuları sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.
Winter, yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmayı tatil etti.
Osnabrück kulübü üst yöneticisi Michael Welling, bu olaydan Opoku’nun çok etkilendiğini belirterek, konuyu soyunma odasında ele aldıklarını, futbolcunun oyunu sürdürecek durumda olmadığını ve takım olarak yeniden maça çıkmama kararını aldıklarını aktardı.
Welling, bu olayın sadece Duisburg veya Osnabrück’ün değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bizim için oyuncumuzla dayanışma içinde olduğumuzu ve bunun toplumda ve böylelikle futbolda yeri olmadığını göstermek önemli." dedi.
Bu olayın ülkenin her yerinde meydana gelebileceğine işaret eden Welling, “Biz sadece ırkçılık karşıtlığını tişörtlere basmak ve sloganları bir yerlere yazmak istemiyoruz. Bunu ciddiye alıyorsak uygun bir şekilde hareket etmek lazım" şeklinde konuştu.
Ev sahibi Duisburg kulübünün basın sözcüsü Martin Haltermann da yaşananlardan dolayı özür dileyerek, "Bu olay kulübün tarihinde en alt noktadır" dedi.
Haltermann, Osnabrück takımının kararını anladıklarını belirterek ırkçı tezahüratta bulunan kişinin seyircilerin de yardımıyla tespit edildiğini kaydetti.
Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Rainer Koch yaşanan ırkçı olayı kınayarak, "Irkçı hakaretler kesinlikle kabul edilemez ve bunun statta yeri yoktur." ifadesini kullandı.
Koch, ırkçı tezahüratta bulunanların tespit edilip hesaba çekilmesini istedi.
DFB’nin açıklamasında da federasyon bünyesindeki kontrol komisyonunun olayın soruşturmasını üstleneceği, spor mahkemesinin de ileriki tarihte karşılaşma ile ilgili kararı vereceği kaydedildi.
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