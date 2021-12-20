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https://tr.sputniknews.com/20211220/altun-sarikayanin-tokat-attigi-muhabiri-aradi-boyle-bir-saldiriyi-kabul-edemeyiz--1051942062.html
Altun, Sarıkaya'nın tokat attığı muhabiri aradı: Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz
Altun, Sarıkaya'nın tokat attığı muhabiri aradı: Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HaberTürk'ten istifa eden Ankara Temsilcisi ve yazar Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında tokat attığı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:31+0300
2021-12-20T16:31+0300
türkiye
fahrettin altun
fatma şahin
tokat
muharrem sarıkaya
habertürk gazetesi
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İHA'nın aktardığına göre Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir'i telefonla arayarak, geçmiş olsun diledi. Altun, "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” dedi.Yaşanan olaya tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” diye konuştu.Ne olmuştu?Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. Sarıkaya, bugün Habertürk'teki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/muhabire-tokat-atan-haberturk-yazari-muharrem-sarikaya-istifa-etti-1051932627.html
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fahrettin altun, fatma şahin, tokat, muharrem sarıkaya, habertürk gazetesi

Altun, Sarıkaya'nın tokat attığı muhabiri aradı: Böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz

16:31 20.12.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HaberTürk'ten istifa eden Ankara Temsilcisi ve yazar Muharrem Sarıkaya'nın yayın sırasında tokat attığı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'i telefonla arayarak, saldırıya tepki gösterdi.
İHA'nın aktardığına göre Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir'i telefonla arayarak, geçmiş olsun diledi. Altun, "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.
Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” dedi.

Yaşanan olaya tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş, Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı. Sarıkaya, bugün Habertürk'teki görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Muharrem Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
TÜRKİYE
Muhabire tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya istifa etti
13:02
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