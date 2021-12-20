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Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltında
Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltında
Ankara'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 12'si yakalandı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T11:12+0300
2021-12-20T11:13+0300
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işid
operasyon
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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan URAG (Uluslararası Risk Analiz Grubu) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik "tehdit, eylem riski, temas istihbarat ve analiz" çalışmalarını artırdı.TEM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulundukları, terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.TEM ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.Bir korsan taksici yakalandıFirari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde terör örgütleri IŞİD ve PKK/PYD üyesi şüphelileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı belirlenen 1 zanlı da AŞTİ'de gözaltına alındı.Haklarında yabancı terörist savaşçı olarak işlem yapılacağı belirtilen şüphelilerin, sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/kirsehirde-isid-operasyonu-2-kisi-tutuklandi-1051769897.html
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ankara, işid, operasyon, polis, gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 yabancı uyruklu şüpheli gözaltında

11:12 20.12.2021 (güncellendi: 11:13 20.12.2021)
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Ankara'da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 12'si yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan URAG (Uluslararası Risk Analiz Grubu) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklulara yönelik "tehdit, eylem riski, temas istihbarat ve analiz" çalışmalarını artırdı.
TEM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulundukları, terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
TEM ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bir korsan taksici yakalandı

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde terör örgütleri IŞİD ve PKK/PYD üyesi şüphelileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı belirlenen 1 zanlı da AŞTİ'de gözaltına alındı.
Haklarında yabancı terörist savaşçı olarak işlem yapılacağı belirtilen şüphelilerin, sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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