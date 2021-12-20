https://tr.sputniknews.com/20211220/anket-2021in-en-kotu-sirketi-meta-1051934216.html

Anket: 2021'in en kötü şirketi Meta

Anket: 2021'in en kötü şirketi Meta

Kasım ayında ismini 'Meta' olarak değiştiren ABD’li teknoloji şirketi Facebook, son yapılan ankete göre, ‘Yılın en kötü şirketi’ seçildi. Şirket bir süredir... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:11+0300

2021-12-20T14:11+0300

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Yahoo Finance tarafından 4-5 Aralık tarihlerinde yapılan çevrimiçi ankete katılan 1541 kişi, ‘Yılın en kötü şirketi’ni belirledi. Facebook/Meta, oyların yüzde 8'ini alarak 2021'in en kötü şirketi seçildi. Anket sonuçlarına göre Facebook, ikinci sırada yer alan Çinli e-ticaret platformu Alibaba'ya kıyasla yüzde 50 daha fazla oy aldı.Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ekim ayında yaptığı açıklamada, ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurmuştu.Kısa süre önce 'Facebook Muhbiri' olarak bilinen Frances Haugen, ay başında CBS kanalında yayınlanan '60 Dakika' programında, şirket içi belgeleri Wall Street Journal'a ve federal birimlere sızdırdığını açıklamıştı.Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, aynı zamanda şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özellikleri kamuoyundan sakladığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211005/eski-calisani-abd-senatosunda-facebooku-sucladi-hem-genclere-hem-demokrasiye-zarar-veriyor-1049554881.html

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alibaba, facebook, mark zuckerberg, yahoo, teknoloji