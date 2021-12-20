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Antalya'da sahte alkol üreten fabrika ve depoya baskın: 8 gözaltı
Antalya'da sahte alkol üreten fabrika ve depoya baskın: 8 gözaltı
Antalya'da sahte içki kaçakçılığı yapan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait depo ve fabrikada 2 milyon 500 bin TL değerinde 55 bin 287... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T23:21+0300
2021-12-20T23:21+0300
türkiye
antalya
operasyon
sahte içki
gözaltı
etil alkol
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alkollü içki kaçakçılığı yapan şüpheli şahıslar 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin usulsüz şekilde ithal ettikleri etil alkollerin içerisinde bulunan evsel içki yapımını önlemek amacıyla konulan ve acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' adlı maddeyi ayrıştırarak içilebilir hale getirmek amacıyla merdiven altı imalathane ve fabrikalar kurdukları belirlendi.Söz konusu imalathane ve fabrikalarda ayrıştırılarak içilebilir hale getirilen etil alkollerin hijyenik yüzey temizleyici veya dezenfektan adı altında ülke genelinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.5 gün önce şüphelilere ait fabrika, depo ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 55 bin 287 litre sahte alkol ile çok sayıda boş bidon, karton kutu, sahte etiket, kapak ve sahte bandrol ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/trabzonda-sahte-ickiden-zehirlenen-4-kisi-tedaviye-alindi-1051954299.html
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antalya, operasyon, sahte içki, gözaltı, etil alkol

Antalya'da sahte alkol üreten fabrika ve depoya baskın: 8 gözaltı

23:21 20.12.2021
© AASahte içki, alkol
Sahte içki, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Antalya'da sahte içki kaçakçılığı yapan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait depo ve fabrikada 2 milyon 500 bin TL değerinde 55 bin 287 litre sahte alkol ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alkollü içki kaçakçılığı yapan şüpheli şahıslar 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin usulsüz şekilde ithal ettikleri etil alkollerin içerisinde bulunan evsel içki yapımını önlemek amacıyla konulan ve acı kimyasal olarak bilinen 'denatonyum benzoat' adlı maddeyi ayrıştırarak içilebilir hale getirmek amacıyla merdiven altı imalathane ve fabrikalar kurdukları belirlendi.
Söz konusu imalathane ve fabrikalarda ayrıştırılarak içilebilir hale getirilen etil alkollerin hijyenik yüzey temizleyici veya dezenfektan adı altında ülke genelinde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
5 gün önce şüphelilere ait fabrika, depo ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 55 bin 287 litre sahte alkol ile çok sayıda boş bidon, karton kutu, sahte etiket, kapak ve sahte bandrol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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