Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışı sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, tedbir amaçlı TIR'ların geçişine izin verilmiyor.
Antalya'nın yüksek kesimlerinde 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle karayolları ekipleri yolun trafiğe açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Yolun trafiğe kapanmaması için yol kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.
Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makineleri ile yolda biriken karları temizliyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.