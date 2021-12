https://tr.sputniknews.com/20211220/arac-satacaklara-yukselislere-aldanmayin-uyarisi-1051924013.html

Araç satacaklara 'yükselişlere aldanmayın' uyarısı

Otomotiv sektöründe fiyatlardaki yükseliş sürerken, araçlarını satanlar bir daha aynı fiyata alamıyor. Vatandaşların fiyatlardaki yükselişlere aldanmaması... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

Otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İkinci el araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş her geçen gün artarken, otomobil alacak vatandaşlar ise kara kara düşünmeye başladı.Düzce'de oto galericilik yapan Murat Açıkgöz, hem araç alacaklara hem de satacaklara önemli uyarılarda bulundu. Otomotiv piyasasında çok beklenmemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Vatandaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor" dedi.'Çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor'Pandemi öncesinde al-sat yapan vatandaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Koronavirüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayıt dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Korona virüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şu anda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu.Hem araç alacak hem de satış yapacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Açıkgöz, şunları söyledi: "Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince 'Bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli."Öte yandan Denizli’de araç fiyatlarının belirsiz yükselişinin ardından her hafta tıklım tıklım olan otomobil pazarı boş kaldı.Denizli’de her hafta Pazar günleri kuruluna otomobil pazarı, araç fiyatlarının belirsiz yükselişinin ardından boş kaldı. Bir çok vatandaş araç almak için geldiği pazardan eli boş döndü. Araç sürücüleri bu boşluğun nedenini fiyatların her hafta da artmasına bağlarken, bazıları ise satılan aracın yerini aynı fiyatla doldurmadığını belirtti.Otomobil almak için pazara gelen ve boş manzarayla karşılaşan Hamza Polat, “Bugün araç almak için buraya geldim fakat sayılı şekilde araba var. İnsanlar arabalarını satmakta kararsızlar çünkü her geçen gün fiyatlar artıyor ve bizde araç almakta zorlanıyoruz. Burayı uzun bir süre sonra ilk defa bu kadar boş gördüm. Alcılar var fakat otomobil yok. Araç alamaya gelenler şuanda bulamadığı için gitmeye başladı” dedi.

