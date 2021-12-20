https://tr.sputniknews.com/20211220/arastirma-kalabalik-sehirlerde-dogayla-temas-kurabilen-insanlar-yalnizlik-hissinden-uzaklasiyor-1051942998.html

Araştırma: Kalabalık şehirlerde doğayla temas kurabilen insanlar, yalnızlık hissinden uzaklaşıyor

Araştırma: Kalabalık şehirlerde doğayla temas kurabilen insanlar, yalnızlık hissinden uzaklaşıyor

Yalnızlık hissi, kalabalık kentlerde yaşayan insanlar için sadece zihinsel değil aynı zamanda fiziksel olarak da büyük bir problem yaratıyor. Yalnızlığın erken... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T17:10+0300

2021-12-20T17:10+0300

2021-12-20T17:46+0300

yaşam

yaşam

ölüm

yalnızlık

guardian

araştırma

doğal güzellik

kalabalık

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Hava kirliliği, obezite, alkol bağımlılığı gibi yaşam şekline bağlı unsurlar kişinin ortalama ömrünü azaltabilir. Fakat araştırmalara göre erken ölümlerdeki en büyük nedenlerden biri yalnızlık hissi. Yalnızlık, 21. yüzyılın büyük bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınıyor ve erken ölüm riskini artırmak konusunda elinin yüzde 45 daha güçlü olduğu belirtiliyor. Yine de şehirde yaşayan insanların yalnızlık hissine bağlı ölümlerin önüne geçilebilir. The Guardian'da yer alan habere göre yalnızlık hissi, doğayla temas kurulduğu takdirde önemli ölçüde azalıyor. Bu noktada ise bilim insanları, kamusal hayatı düzenleyen yerel yöneticilere ve hükümetlere ise büyük görevler düştüğünü ifade ediyor.Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Urban Mind adlı telefon uygulaması üzerinden dünyanın dört bir yanında kentlerde yaşayanların doğayla vakit geçirdiklerinde kendilerini nasıl hissettiklerine dair gerçek zamanlı veriler toplandı. Bu çalışma aynı zamanda, doğanın yalnızlık hissini nasıl etkileyebileceğine dair yürütülmüş ilk bilimsel araştırma olma özelliğini taşıması açısından önemli. İnsanlardan iki hafta boyunca günde üç farklı zaman diliminde, yalnızlık, aşırı kalabalık, sosyal yaşama dahil olma ve doğa ile temas hakkında basit soruları yanıtlamaları istendi.Araştırma aşırı kalabalık ortamda bulunmanın yalnızlığı ortalama yüzde 39 oranında artırdığını gösterdi. Fakat insanlar ağaçları veya gökyüzünü görebildikleri, kuşların sesini duyabildikleri zaman, hissettikleri yalnızlık duygusu yüzde 28 oranında azaldı. Sosyal yaşamın işleyişlerine dahil olmak da yalnızlığı yüzde 21 oranında azalttı ve bu duygular doğayla temasla kesiştiği takdirde etki oranını yüzde 18 artırdı.Araştırmanın bulgularına göre yalnızlığı azaltmaya yönelik kamusal alanda yapılacak olumlu müdahalelerin önemine işaret ederken araştırmacılar, kalabalık nüfuslu kentlerde doğayla teması artıran alanların erişilebilir olmasının önemine dikkat çekti. Araştırmacılar, şehirlerdeki doğal alanların, kişinin o bölgeye bağlılık duygularını artırarak daha fazla sosyalleşme fırsatını yakalayabileceğinin altını çizdi.

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yaşam, ölüm, yalnızlık, guardian, araştırma, doğal güzellik, kalabalık