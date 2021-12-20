https://tr.sputniknews.com/20211220/avcilarda-bir-binanin-catisinda-cikan-yangin-diger-binalara-sicradi--1051920694.html

Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı

İstanbul Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sirayet etti. Çatıyı saran alevler ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T03:09+0300

2021-12-20T03:09+0300

2021-12-20T03:12+0300

türkiye

yangın

avcılar

çatı

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Avcılar Tahtakale Mahallesi Emir Sokak’ta 2 katlı bir binanın çatı katında bulunan soba borusunda yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler, yandaki diğer 2 binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Olay sırasında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Alevlerin çatıyı tamamen sardığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangının büyüyerek çatıyı sardığı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği görülüyor. Yangın sırasında binada mahsur kalanları kurtardığını ifade eden Ferhat Sezginoğlu, “Karşı binada oturuyordum. Yangının çıktığı sırada ses duyduk. Camdan baktığımda binanın çatı katı yanıyordu. Hemen gittim, ikişer ikişer 4 çocuğu aşağı indirdim. Binadaki diğer vatandaşlar da aşağı indi. Daha sonra 2 binaya da sıçradı. Can kaybı ve yaralı yok. Sadece bir kişi dumandan etkilendi. Yangın sobadan kaynaklandı. Çatı katındaki bacadan çıkıyordu ateşler” dedi. Yangını gören mahalle sakini Hikmet Aras ise, “Dışarı çıktık. 3 tane binanın çatısı yanıyordu. 5-6 tane itfaiye geldi. Yangın sobadan çıktı. Can kaybı yok. 1-2 Yaralı var. Onları da ambulans götürdü” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211220/kahramanmarasta-fabrika-yangini-1051920316.html

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yangın, avcılar, çatı