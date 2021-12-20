https://tr.sputniknews.com/20211220/avustralyada-veterinerler-uyardi-papaganlarin-alkol-sorunu-olumlere-yol-aciyor-1051931621.html

Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor

Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor

Avustralyalı veterinerler, alkol bakımından zenginleşen mangoları fazla tükettikleri için zehirlenme veya 'uçuş kazalarından' dolayı ölen kırmızı kanatlı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T12:39+0300

2021-12-20T12:39+0300

2021-12-20T12:39+0300

avustralya

papağan

alkol

kırmızı

mango

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051931708_0:0:1427:802_1920x0_80_0_0_1e3f295cc2993ad93d776b2a07aac66a.jpg

Avustralya'nın batısındaki Kimberley bölgesinde aralık ayı mango meyvesi sezonunun sona erdiği anlamına geliyor. Bu sebeple yerler, ağaçlardan düşen mangolarla doluyor. Bu şekerli meyveler güneş altında kalıp çürümeye yüz tuttuklarında içlerindeki alkol miktarı artıyor. Bu 'alkol bolluğu' fermente olmuş mangoları yemeyi çok seven ve bölgeye özgü kırmızı kanatlı papağanlar için ise büyük tehdit. Veteriner Paul Murphy geçen hafta Broome Hayvan Hastanesi'ne etanol zehirlenmesi semptomları gösteren en az 6 papağanın getirildiğini söyledi. Bunların şanslı grup içinde yer aldığını belirten Murphy çoğu papağının da veterinere getirilemeden öldüğünü aktardı. Bazı papağanların da 'sarhoşluğun yol açtığı hareketler' nedeniyle öldüğünü çünkü alkolün motor sistemini etkilediğini vurgulayan Murphy, "Sayısı çok olmasa da camlara çarpan, yerde duran, uçamayan ve kedi ve diğer avcıların hedefi olan papağanlar olduğuna dair duyumlar alıyoruz" dedi. Bilim insanlarına göre fermente mangoyla bu sorunu yaşayan tek kuş türü kırmızı kanatlı papağanlar.

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, papağan, alkol, kırmızı, mango