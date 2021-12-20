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https://tr.sputniknews.com/20211220/avustralyada-veterinerler-uyardi-papaganlarin-alkol-sorunu-olumlere-yol-aciyor-1051931621.html
Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor
Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor
Avustralyalı veterinerler, alkol bakımından zenginleşen mangoları fazla tükettikleri için zehirlenme veya 'uçuş kazalarından' dolayı ölen kırmızı kanatlı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:39+0300
2021-12-20T12:39+0300
avustralya
papağan
alkol
kırmızı
mango
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Avustralya'nın batısındaki Kimberley bölgesinde aralık ayı mango meyvesi sezonunun sona erdiği anlamına geliyor. Bu sebeple yerler, ağaçlardan düşen mangolarla doluyor. Bu şekerli meyveler güneş altında kalıp çürümeye yüz tuttuklarında içlerindeki alkol miktarı artıyor. Bu 'alkol bolluğu' fermente olmuş mangoları yemeyi çok seven ve bölgeye özgü kırmızı kanatlı papağanlar için ise büyük tehdit. Veteriner Paul Murphy geçen hafta Broome Hayvan Hastanesi'ne etanol zehirlenmesi semptomları gösteren en az 6 papağanın getirildiğini söyledi. Bunların şanslı grup içinde yer aldığını belirten Murphy çoğu papağının da veterinere getirilemeden öldüğünü aktardı. Bazı papağanların da 'sarhoşluğun yol açtığı hareketler' nedeniyle öldüğünü çünkü alkolün motor sistemini etkilediğini vurgulayan Murphy, "Sayısı çok olmasa da camlara çarpan, yerde duran, uçamayan ve kedi ve diğer avcıların hedefi olan papağanlar olduğuna dair duyumlar alıyoruz" dedi. Bilim insanlarına göre fermente mangoyla bu sorunu yaşayan tek kuş türü kırmızı kanatlı papağanlar.
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avustralya, papağan, alkol, kırmızı, mango

Avustralya'da veterinerler uyardı: Papağanların 'alkol sorunu' ölümlere yol açıyor

12:39 20.12.2021
© AP Photo / TATAN SYUFLANAKırmızı kanatlı papağan
Kırmızı kanatlı papağan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AP Photo / TATAN SYUFLANA
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Avustralyalı veterinerler, alkol bakımından zenginleşen mangoları fazla tükettikleri için zehirlenme veya 'uçuş kazalarından' dolayı ölen kırmızı kanatlı papağanların sayısında artış olduğu konusunda uyardı.
Avustralya'nın batısındaki Kimberley bölgesinde aralık ayı mango meyvesi sezonunun sona erdiği anlamına geliyor. Bu sebeple yerler, ağaçlardan düşen mangolarla doluyor.
Bu şekerli meyveler güneş altında kalıp çürümeye yüz tuttuklarında içlerindeki alkol miktarı artıyor. Bu 'alkol bolluğu' fermente olmuş mangoları yemeyi çok seven ve bölgeye özgü kırmızı kanatlı papağanlar için ise büyük tehdit.
Veteriner Paul Murphy geçen hafta Broome Hayvan Hastanesi'ne etanol zehirlenmesi semptomları gösteren en az 6 papağanın getirildiğini söyledi. Bunların şanslı grup içinde yer aldığını belirten Murphy çoğu papağının da veterinere getirilemeden öldüğünü aktardı.
Bazı papağanların da 'sarhoşluğun yol açtığı hareketler' nedeniyle öldüğünü çünkü alkolün motor sistemini etkilediğini vurgulayan Murphy, "Sayısı çok olmasa da camlara çarpan, yerde duran, uçamayan ve kedi ve diğer avcıların hedefi olan papağanlar olduğuna dair duyumlar alıyoruz" dedi.
Bilim insanlarına göre fermente mangoyla bu sorunu yaşayan tek kuş türü kırmızı kanatlı papağanlar.
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