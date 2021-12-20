https://tr.sputniknews.com/20211220/bakan-akar-karadenizde-sukunetin-hakim-olmasina-gayret-gosteriyoruz-1051947224.html

Bakan Akar: Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz

Bakan Akar: Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T18:34+0300

2021-12-20T18:34+0300

2021-12-20T18:34+0300

savunma

rusya

nato

hulusi akar

karadeniz

açıklama

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Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video-konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içindeki ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve Koronavirüs'le mücadelede alınan tedbirler ele alındı.'Katkı sağlamaya devam edeceğiz'Son dönemde Karadeniz'de yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Karadeniz'de tarafların uluslararası hukuka uygun şekilde, bugüne kadar yapılan, üzerinde mutabık kaldığımız anlaşmalar, kurallar çerçevesinde herhangi bir şekilde gerginliğe meydan vermeden, olayların tırmanmasına sebebiyet vermeden oradaki faaliyetlerin sürmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili tüm muhataplarımıza bu görüşlerimizi iletiyorum. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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