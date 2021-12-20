Bakan Koca açıkladı: 'Yeni deliller üzerine yakalanarak, gözaltına alındı'

Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'ın polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğramasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:"Yakalanarak, gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz."Bakan Koca saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” açıklamada bulunmuştu.
Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’ın saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şiddet uygulayan kişinin yeniden gözaltına alındığını belirtti.
Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'ın polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğramasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Yakalanarak, gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz."
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz.
Bakan Koca saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” açıklamada bulunmuştu.