https://tr.sputniknews.com/20211220/bakan-koca-acikladi-yeni-deliller-uzerine-yakalanarak-gozaltina-alindi-1051919580.html

Bakan Koca açıkladı: 'Yeni deliller üzerine yakalanarak, gözaltına alındı'

Bakan Koca açıkladı: 'Yeni deliller üzerine yakalanarak, gözaltına alındı'

Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’ın saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T01:18+0300

2021-12-20T01:18+0300

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fahrettin koca

türkiye

saldırı

didim

doktor

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Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'ın polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğramasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:"Yakalanarak, gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz."Bakan Koca saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” açıklamada bulunmuştu.

türkiye

didim

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