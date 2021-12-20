https://tr.sputniknews.com/20211220/bakan-koca-tepki-gostermisti-aydinda-doktora-saldiran-zanli-tutuklandi-1051940206.html

Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı

Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darp eden şüpheli tutuklandı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T15:51+0300

2021-12-20T15:51+0300

2021-12-20T15:51+0300

türkiye

saldırı

aydın

didim

darp

doktor

fahrettin koca

savcılık

sağlıkta şiddet

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Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı. Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211219/bakan-koca-didimde-doktora-yonelik-saldiriyi-kinadi-yasal-surecin-kararli-takipcisi-olacagiz-1051915541.html

https://tr.sputniknews.com/20211219/doktora-saldiran-sahis-serbest-birakildi-1051900893.html

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saldırı, aydın, didim, darp, doktor, fahrettin koca, savcılık, sağlıkta şiddet