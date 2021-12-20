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https://tr.sputniknews.com/20211220/bakan-koca-tepki-gostermisti-aydinda-doktora-saldiran-zanli-tutuklandi-1051940206.html
Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darp eden şüpheli tutuklandı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T15:51+0300
2021-12-20T15:51+0300
türkiye
saldırı
aydın
didim
darp
doktor
fahrettin koca
savcılık
sağlıkta şiddet
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Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı. Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.Ne olmuştu?Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211219/bakan-koca-didimde-doktora-yonelik-saldiriyi-kinadi-yasal-surecin-kararli-takipcisi-olacagiz-1051915541.html
https://tr.sputniknews.com/20211219/doktora-saldiran-sahis-serbest-birakildi-1051900893.html
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saldırı, aydın, didim, darp, doktor, fahrettin koca, savcılık, sağlıkta şiddet

Bakan Koca tepki göstermişti: Aydın'da doktora saldıran zanlı tutuklandı

15:51 20.12.2021
© AABakan Koca tepki göstermişti: Doktoru darp eden zanlı tutuklandı
Bakan Koca tepki göstermişti: Doktoru darp eden zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darp eden şüpheli tutuklandı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı. Zanlı T.D.Y, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Didim Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
Bakan Koca, Didim’de doktora yönelik saldırıyı kınadı: Yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız
Dün, 20:54

Ne olmuştu?

Aydın Sağlık Müdürlüğü, 18 Aralık'ta sağlık kontrolü için polis ekiplerinin gözetiminde getirilen kişinin acil servis doktoru Doğancan Kılıç'a saldırdığını ve saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı da kaydedilmişti.
Şüphelinin, elleri arkadan kelepçeliyken, bir anda polisin elinden sıyrılıp görevli doktorun yüzüne başıyla vurduğuna ilişkin olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından açıklama yaparak sürecin takipçisi olduklarını bildirmişti.
Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
Doktora saldırdı, mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı
Dün, 00:33
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