Batı medyası: ABD, Rusya’yla olası savaşa kaygısızca yaklaşıyor

Bonnie Christian, ABD’li bilim insanı ve yazar Fredrik deBoer’in, sosyal medyada savaş hayal eden çok sayıda kullanıcı bulunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti.DeBoer, “Birçok insanın Rusya’yla savaşa kaygısızca ve hatta laubalice yaklaştığı bir noktaya ulaştık <…> Ana akım medya, inanılmaz bir coşkuyla bizi güçlü ve iddialı olmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.Gençlerin savaşçı görüşlerinin büyük ölçüde, soğuk savaştan sonra oluşan tek kutuplu dünya, sağlık alanındaki başarılar ve ‘esnek’ savaş sayesinde biçimlendiğini yazan deBoer, “Bütün bunlar insanları, aslında korkulması gereken çatışmalarla barıştırdı” diye anlattı.ABD’li yazar, bu bağlamda, ‘savaşın dehşetlerini unutan’ ülkenin, sadece süper güçlerin liderlerinin çıkarlarını karşılayan bir çatışmaya sürüklenebileceğini kaydetti.The Week’ten Christian da dersin kanla yazılmaması ümidini dile getirdi.
The Week Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bonnie Christian, Amerikalıların Vietnam Savaşı'ndan bu yana ‘savaşın dehşetlerini’ hissetmediğini, bu yüzden Rusya’yla olası savaşı aşırı derecede hafife aldığını belirtti.
Bonnie Christian, ABD’li bilim insanı ve yazar Fredrik deBoer’in, sosyal medyada savaş hayal eden çok sayıda kullanıcı bulunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti.
DeBoer, “Birçok insanın Rusya’yla savaşa kaygısızca ve hatta laubalice yaklaştığı bir noktaya ulaştık <…> Ana akım medya, inanılmaz bir coşkuyla bizi güçlü ve iddialı olmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.
Gençlerin savaşçı görüşlerinin büyük ölçüde, soğuk savaştan sonra oluşan tek kutuplu dünya, sağlık alanındaki başarılar ve ‘esnek’ savaş sayesinde biçimlendiğini yazan deBoer, “Bütün bunlar insanları, aslında korkulması gereken çatışmalarla barıştırdı” diye anlattı.
ABD’li yazar, bu bağlamda, ‘savaşın dehşetlerini unutan’ ülkenin, sadece süper güçlerin liderlerinin çıkarlarını karşılayan bir çatışmaya sürüklenebileceğini kaydetti.
The Week’ten Christian da dersin kanla yazılmaması ümidini dile getirdi.