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https://tr.sputniknews.com/20211220/bati-medyasi-abd-rusyayla-olasi-savasa-kaygisizca-yaklasiyor-1051921349.html
Batı medyası: ABD, Rusya’yla olası savaşa kaygısızca yaklaşıyor
Batı medyası: ABD, Rusya’yla olası savaşa kaygısızca yaklaşıyor
The Week Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bonnie Christian, Amerikalıların Vietnam Savaşı'ndan bu yana ‘savaşın dehşetlerini’ hissetmediğini, bu yüzden... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T04:28+0300
2021-12-20T04:28+0300
abd
rusya
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savaş
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Bonnie Christian, ABD’li bilim insanı ve yazar Fredrik deBoer’in, sosyal medyada savaş hayal eden çok sayıda kullanıcı bulunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti.DeBoer, “Birçok insanın Rusya’yla savaşa kaygısızca ve hatta laubalice yaklaştığı bir noktaya ulaştık &lt;…&gt; Ana akım medya, inanılmaz bir coşkuyla bizi güçlü ve iddialı olmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.Gençlerin savaşçı görüşlerinin büyük ölçüde, soğuk savaştan sonra oluşan tek kutuplu dünya, sağlık alanındaki başarılar ve ‘esnek’ savaş sayesinde biçimlendiğini yazan deBoer, “Bütün bunlar insanları, aslında korkulması gereken çatışmalarla barıştırdı” diye anlattı.ABD’li yazar, bu bağlamda, ‘savaşın dehşetlerini unutan’ ülkenin, sadece süper güçlerin liderlerinin çıkarlarını karşılayan bir çatışmaya sürüklenebileceğini kaydetti.The Week’ten Christian da dersin kanla yazılmaması ümidini dile getirdi.
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abd, rusya, savaş

Batı medyası: ABD, Rusya’yla olası savaşa kaygısızca yaklaşıyor

04:28 20.12.2021
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Sergey Günev
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The Week Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Bonnie Christian, Amerikalıların Vietnam Savaşı'ndan bu yana ‘savaşın dehşetlerini’ hissetmediğini, bu yüzden Rusya’yla olası savaşı aşırı derecede hafife aldığını belirtti.
Bonnie Christian, ABD’li bilim insanı ve yazar Fredrik deBoer’in, sosyal medyada savaş hayal eden çok sayıda kullanıcı bulunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekti.
DeBoer, “Birçok insanın Rusya’yla savaşa kaygısızca ve hatta laubalice yaklaştığı bir noktaya ulaştık <…> Ana akım medya, inanılmaz bir coşkuyla bizi güçlü ve iddialı olmaya teşvik ediyor” ifadesini kullandı.
Gençlerin savaşçı görüşlerinin büyük ölçüde, soğuk savaştan sonra oluşan tek kutuplu dünya, sağlık alanındaki başarılar ve ‘esnek’ savaş sayesinde biçimlendiğini yazan deBoer, “Bütün bunlar insanları, aslında korkulması gereken çatışmalarla barıştırdı” diye anlattı.
ABD’li yazar, bu bağlamda, ‘savaşın dehşetlerini unutan’ ülkenin, sadece süper güçlerin liderlerinin çıkarlarını karşılayan bir çatışmaya sürüklenebileceğini kaydetti.
The Week’ten Christian da dersin kanla yazılmaması ümidini dile getirdi.
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