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Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Ben de yaptım, ateş açtım
Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Ben de yaptım, ateş açtım
Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonya ordusunun düzensiz göçmenlere karşı işlediği suçlara karıştığını ve... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T05:07+0300
2021-12-20T05:07+0300
2021-12-20T05:09+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
asker
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Polonyalı asker Emil Çeçko, Belarus devlet televizyonuna açıklamasında, Polonya kolluk kuvvetlerini sistematik olarak göçmenleri öldürmekle suçladı. Eski asker, Kızılhaç’ın Balarus-Polonya sınırındaki durumu araştırması gerektiğini söyledi.Belarus devlet televizyonu Belarus 1, Polonyalı askerle yaptığı röportajın yeni bölümünü yayınladı.Çeçko, “Onlar önce ilk grubu çıkarıyordu, onları öldürüyordu. Sonra ikinci grubu, onları da öldürüyorlardı. Ben de yaptım, ateş açtım” diye anlattı.Çeçko, ilk kez bir göçmeni nasıl öldürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığı sorusuna, bunun mayıs sonunda yaşandığını belirterek, “Bu insanların yüzlerini unutmak mümkün değil, ama sadece öldürmemiz emredilen ilk insanların. Sonra artık yüze bakmıyor, sadece göğsünü hedef alıyorduk” ifadesini kullandı.
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polonya, belarus, asker
Belarus’a kaçan Polonyalı asker: Ben de yaptım, ateş açtım
05:07 20.12.2021 (güncellendi: 05:09 20.12.2021)
Belarus’a kaçan ve siyasi sığınma hakkı talep eden Polonyalı asker Emil Çeçko, Polonya ordusunun düzensiz göçmenlere karşı işlediği suçlara karıştığını ve kendisinin de ateş açtığını belirtti.
Polonyalı asker Emil Çeçko, Belarus devlet televizyonuna açıklamasında, Polonya kolluk kuvvetlerini sistematik olarak göçmenleri öldürmekle suçladı. Eski asker, Kızılhaç’ın Balarus-Polonya sınırındaki durumu araştırması gerektiğini söyledi.
Belarus devlet televizyonu Belarus 1, Polonyalı askerle yaptığı röportajın yeni bölümünü yayınladı.
Çeçko, “Onlar önce ilk grubu çıkarıyordu, onları öldürüyordu. Sonra ikinci grubu, onları da öldürüyorlardı. Ben de yaptım, ateş açtım” diye anlattı.
Çeçko, ilk kez bir göçmeni nasıl öldürdüğünü hatırlayıp hatırlamadığı sorusuna, bunun mayıs sonunda yaşandığını belirterek, “Bu insanların yüzlerini unutmak mümkün değil, ama sadece öldürmemiz emredilen ilk insanların. Sonra artık yüze bakmıyor, sadece göğsünü hedef alıyorduk” ifadesini kullandı.