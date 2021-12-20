https://tr.sputniknews.com/20211220/belcikadaki-protestolarda-gozalti-sayisi-55e-yukseldi-1051919764.html

Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T01:35+0300

2021-12-20T01:35+0300

2021-12-20T01:36+0300

koronavirüs

belçika

protesto

koronavirüs aşısı

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Brüksel’de binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3’üncüsü düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı eyleme katıldı.Protestolar sırasında bazı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı. 35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.

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belçika, protesto, koronavirüs aşısı