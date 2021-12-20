Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

Brüksel’de binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3’üncüsü düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı eyleme katıldı.Protestolar sırasında bazı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı. 35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.
Protestolar sırasında bazı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.
35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.