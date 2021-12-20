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Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T01:35+0300
2021-12-20T01:36+0300
koronavirüs
belçika
protesto
koronavirüs aşısı
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Brüksel’de binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3’üncüsü düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı eyleme katıldı.Protestolar sırasında bazı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı. 35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.
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belçika, protesto, koronavirüs aşısı

Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi

01:35 20.12.2021 (güncellendi: 01:36 20.12.2021)
© AFP 2021 / ARIS OIKONOMOUBelçika protesto
Belçika protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / ARIS OIKONOMOU
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55’e yükseldi.
Brüksel’de binlerce kişi Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3’üncüsü düzenlenen 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı eyleme katıldı.
Protestolar sırasında bazı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Belçika basınında yer alan haberlerde, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.
35 bin kişinin katılımıyla 'Özgürlük Yürüyüşü' adlı protestoların ilki 25 Kasım’da, ikinci ise 5 Aralık’ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği’ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.
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