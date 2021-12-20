https://tr.sputniknews.com/20211220/benzin-motorin-ve-otogaza-zam-geldi-1051942267.html

Benzin, motorin ve otogaza yeni zam

Benzin, motorin ve otogaza yeni zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:40+0300

2021-12-20T16:40+0300

2021-12-20T16:49+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

ekonomik kriz

zam

ekonomi

motorin

otogaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında akaryakıt ürünlerine zam geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı meydana geldi.Otogaz grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere;EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, akaryakıt, ekonomik kriz, zam, ekonomi, motorin, otogaz