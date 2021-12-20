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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211220/benzin-motorin-ve-otogaza-zam-geldi-1051942267.html
Benzin, motorin ve otogaza yeni zam
Benzin, motorin ve otogaza yeni zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:40+0300
2021-12-20T16:40+0300
2021-12-20T16:49+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
ekonomik kriz
zam
ekonomi
motorin
otogaz
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Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında akaryakıt ürünlerine zam geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı meydana geldi.Otogaz grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere;EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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benzin, akaryakıt, ekonomik kriz, zam, ekonomi, motorin, otogaz
Benzin, motorin ve otogaza yeni zam 16:40 20.12.2021 (güncellendi: 16:49 20.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi.
Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında
akaryakıt ürünlerine zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı
motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Otogaz grubunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere;
EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."