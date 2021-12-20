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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, teknik direktör konusundaki arayışların devam ettiğini belirterek, "Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T07:08+0300
2021-12-20T07:06+0300
spor
beşiktaş
teknik direktör
emre kocadağ
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, oynadıkları futboldan memnun olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Bugün başından sonuna kadar hakimi olduğumuz, iyi oynadığımız bir derbi maçı oldu. Bununla birlikte hakem hataları ve eksikliklerinin damga vurduğu bir maç oldu. Biz pozitif futbol oynamaya çalışırken geçen sene itibarıyla emekli olduğunu düşündüğümüz Fırat hoca maalesef bu maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı" dedi.'Oynanan futboldan memnunuz'Tartışmalı bir penaltı pozisyonuyla ilk golü yediklerini belirten Kocadağ, "Daha sonrasında yine bizim bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Ama maça geri dönüp ortak olduğumuz fakat hakemin de hatalarıyla vermediği sarı kartlarla biten bir maç. Biz oynadığımız futboldan mutluyuz ama maalesef sene başından beri hakem hatalarını nedeniyle yaşanmış puan kayıplarından birine bugün Fırat hocanın yönetimi yine sebep oldu" şeklinde konuştu.Kocadağ, "Bizim taraftarımız Beşiktaş takımının arkasındadır. Her türlü desteğini sürdürmektedir. Bu takım bu sene belki istediğimiz yerde değil ama düştüğü yerden kalkacak, o mücadeleyi ortaya koyacak bir takım. Takımımıza güveniyoruz. Bundan sonrası için mücadele etmeye devam edecek. İnşallah istediğimiz noktaya geleceğiz" diye konuştu.'Arayışlar devam ediyor'Yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kocadağ, şunları kaydetti:"Önder hocamız çok değerli bir teknik adam. Bizim de içimizden yetişmiş çok değer verdiğimiz bir teknik adam. İki haftadır çok güzel bir performans sergiliyor. Biz teknik adam noktasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Şartlar oluşuyor, oluşmuyor. Önemli olan Beşiktaş'ın yapmak istediği, oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam."
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beşiktaş, teknik direktör, emre kocadağ

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması

07:08 20.12.2021
© İHABeşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, teknik direktör konusundaki arayışların devam ettiğini belirterek, "Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Önemli olan Beşiktaş'ın yapmak istediği, oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, oynadıkları futboldan memnun olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Bugün başından sonuna kadar hakimi olduğumuz, iyi oynadığımız bir derbi maçı oldu. Bununla birlikte hakem hataları ve eksikliklerinin damga vurduğu bir maç oldu. Biz pozitif futbol oynamaya çalışırken geçen sene itibarıyla emekli olduğunu düşündüğümüz Fırat hoca maalesef bu maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı" dedi.

'Oynanan futboldan memnunuz'

Tartışmalı bir penaltı pozisyonuyla ilk golü yediklerini belirten Kocadağ, "Daha sonrasında yine bizim bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Ama maça geri dönüp ortak olduğumuz fakat hakemin de hatalarıyla vermediği sarı kartlarla biten bir maç. Biz oynadığımız futboldan mutluyuz ama maalesef sene başından beri hakem hatalarını nedeniyle yaşanmış puan kayıplarından birine bugün Fırat hocanın yönetimi yine sebep oldu" şeklinde konuştu.
Kocadağ, "Bizim taraftarımız Beşiktaş takımının arkasındadır. Her türlü desteğini sürdürmektedir. Bu takım bu sene belki istediğimiz yerde değil ama düştüğü yerden kalkacak, o mücadeleyi ortaya koyacak bir takım. Takımımıza güveniyoruz. Bundan sonrası için mücadele etmeye devam edecek. İnşallah istediğimiz noktaya geleceğiz" diye konuştu.

'Arayışlar devam ediyor'

Yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kocadağ, şunları kaydetti:
"Önder hocamız çok değerli bir teknik adam. Bizim de içimizden yetişmiş çok değer verdiğimiz bir teknik adam. İki haftadır çok güzel bir performans sergiliyor. Biz teknik adam noktasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Şartlar oluşuyor, oluşmuyor. Önemli olan Beşiktaş'ın yapmak istediği, oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam."
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