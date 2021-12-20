TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Beşiktaş: Müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır
15:37 20.12.2021 (güncellendi: 15:57 20.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
© Fotoğraf : Twitter
Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan programda, Beşiktaş Teknik Direktörü Karaveli hakkında konuştu. Çakar'ın, Karaveli hakkında “Nişantaşı’nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam” yorumuna Rasim Ozan Kütahyalı, “Yumuşak mı diyorsun?” diye yanıt verdi. Beşiktaş Kulübü yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında dün Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi değerlendirildi.
Berabere biten maçın ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkında yorum yapan Ahmet Çakar “Nişantaşı’nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam” dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı da Çakar'ın bu sözlerinin üzerine “Yumuşak mı diyorsun?” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş: Müptezel ve ekürisi
Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve Beşiktaşlıları tepki vermemeleri konusunda uyardı:
"Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir. Bir süre önce Boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala hafızalarda canlılığını koruyan bu müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Bu süreçte, müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlının sözel ve fiziksel tepki vermemesi son derece önemlidir. Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır."
Beyaz TV'nin tüm akreditasyonları iptal edildi
Beyaz TV'ye reklam verenlere de seslenen kulüp, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır. Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur" dedi.
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 20, 2021
Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaşımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir.
Devamı için 👇🏻
🔗 https://t.co/8H5TtrwVaq pic.twitter.com/yQCqJFGf5T