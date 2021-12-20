https://tr.sputniknews.com/20211220/besiktastan-rasim-ozan-kutahyali-ve-ahmet-cakara-tepki-muptezel-ve-ekurisi-1051939705.html

Beşiktaş: Müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır

Beşiktaş: Müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır

Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan programda, Beşiktaş Teknik Direktörü Karaveli hakkında konuştu. Çakar'ın, Karaveli hakkında... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T15:37+0300

2021-12-20T15:37+0300

2021-12-20T15:57+0300

türkiye

futbol

beşiktaş

küfür etmek

rasim ozan kütahyalı

ahmet çakar

beyaz tv

teknik direktör

eril

önder karaveli

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Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında dün Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi değerlendirildi. Berabere biten maçın ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkında yorum yapan Ahmet Çakar “Nişantaşı’nda ünlü kadınların moda tasarımcısı gibi konuşuyorsun hocam” dedi.Rasim Ozan Kütahyalı da Çakar'ın bu sözlerinin üzerine “Yumuşak mı diyorsun?” ifadelerini kullandı.Beşiktaş: Müptezel ve ekürisiBeşiktaş Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı ve Beşiktaşlıları tepki vermemeleri konusunda uyardı:Beyaz TV'nin tüm akreditasyonları iptal edildiBeyaz TV'ye reklam verenlere de seslenen kulüp, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır. Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ekürisi ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden, sporun paydaşı olan başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekürisi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin 'reklamın iyisi kötüsü olmaz' mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının değil tüm faziletli insanların sorunudur" dedi.

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futbol, beşiktaş, küfür etmek, rasim ozan kütahyalı, ahmet çakar, beyaz tv, teknik direktör, eril, önder karaveli