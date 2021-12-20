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https://tr.sputniknews.com/20211220/binali-yildirim-bu-boyle-surmeyecek-her-zorlugun-arkasinda-bir-ferahlik-vardir-1051946709.html
Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır
Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T18:17+0300
2021-12-20T18:17+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
binali yıldırım
dolar
yorum
akp
açıklama
ekonomi
dolar/tl
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Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Eğitime açılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Yıldırım, "Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var" ifadelerini kullandı.'Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür'Törende konuşan AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki eğitim sisteminin ve yatırımlarının her zaman eleştiri konusu olduğunu ancak yapılan çalışmalarla Türkiye’nin eğitimde çağ atladığını söyledi. Eğitimde teknolojik altyapıların oluşturulması ile modern çağın dijital eğitimlerine kavuşulduğunu ifade eden Yılmaz, “Okullarımız inşallah hayırlı olur. Ülkelerin gücü nitelikli eğitime sahip insan gücünden gelir. Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür. Nüfusu eğitirseniz sizin için bir güçtür. Eğer iyi eğitim olmazsa nüfus yük olur. Türkiye beşeri sermayesini geliştiren nadir ülkelerden biridir" dedi.'Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz 'akıl yollarını' yaptık'Binali Yıldırım ise AKP'nin yaptığı yollarla tanındığını ancak en büyük yatırımların teknoloji ve eğitime yapıldığını söyledi. Pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte eğitimin ve devlet işlerinin aksatılmadan devam ettirildiğini belirten Yıldırım, “Okullar sadece 4 duvar ve bina değildir. Bunların ruhu da var. Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz en önemlisini yaptık. Akıl yollarını yaptık. 2020 Mart'indan bu yana bir mikropla dünya mücadele ediyor. Ne kadar büyük ülke olduğunuzun önemi yok yarım gramlık mikrop herkese diz çöktürdü. Ama ne yaptık? O süre içerisinde akıl yollarını yaptığımız için hayat devam etti. Alışveriş oldu. Devlet daireleri hizmet verdi. İnternetle uzaktan her işi yapar hale geldik” açıklamasında bulundu.'Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep’in derslik ihtiyacı kalmıyor'AKP’nin temel felsefesinin insanı yaşatmak olduğuna değinen Yıldırım, “Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var. Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep’in derslik ihtiyacı kalmıyor. 3 yıl içindeki hedef okul öncesi eğitimde yüzde 90’a ulaşmak. Biz iktidara geldiğimizde cumhurbaşkanlığımız liderliğinde ortaya koyduğumuz temel felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasındır” diye konuştu.'Her şey yönetebilirsiniz; ama belirsizliği yönetemezsiniz'Yıldırım, "Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, binali yıldırım, dolar, yorum, akp, açıklama, ekonomi, dolar/tl

Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır

18:17 20.12.2021
© İHA / HÜLYA KEKLİK - NURULLAH GEYLANİAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA / HÜLYA KEKLİK - NURULLAH GEYLANİ
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır" dedi.
Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Eğitime açılan Binali Yıldırım Ortaokulu ile İsmet Yılmaz İlkokulu'nun kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan Yıldırım, "Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var" ifadelerini kullandı.

'Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür'

Törende konuşan AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki eğitim sisteminin ve yatırımlarının her zaman eleştiri konusu olduğunu ancak yapılan çalışmalarla Türkiye’nin eğitimde çağ atladığını söyledi. Eğitimde teknolojik altyapıların oluşturulması ile modern çağın dijital eğitimlerine kavuşulduğunu ifade eden Yılmaz, “Okullarımız inşallah hayırlı olur. Ülkelerin gücü nitelikli eğitime sahip insan gücünden gelir. Türkiye şu anda bölgesinde önemli bir güçtür. Nüfusu eğitirseniz sizin için bir güçtür. Eğer iyi eğitim olmazsa nüfus yük olur. Türkiye beşeri sermayesini geliştiren nadir ülkelerden biridir" dedi.

'Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz 'akıl yollarını' yaptık'

Binali Yıldırım ise AKP'nin yaptığı yollarla tanındığını ancak en büyük yatırımların teknoloji ve eğitime yapıldığını söyledi. Pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte eğitimin ve devlet işlerinin aksatılmadan devam ettirildiğini belirten Yıldırım, “Okullar sadece 4 duvar ve bina değildir. Bunların ruhu da var. Millet bizi yollarla, viyadükle, havalimanıyla, köprüyle tanıdı ama biz en önemlisini yaptık. Akıl yollarını yaptık. 2020 Mart'indan bu yana bir mikropla dünya mücadele ediyor. Ne kadar büyük ülke olduğunuzun önemi yok yarım gramlık mikrop herkese diz çöktürdü. Ama ne yaptık? O süre içerisinde akıl yollarını yaptığımız için hayat devam etti. Alışveriş oldu. Devlet daireleri hizmet verdi. İnternetle uzaktan her işi yapar hale geldik” açıklamasında bulundu.

'Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep’in derslik ihtiyacı kalmıyor'

AKP’nin temel felsefesinin insanı yaşatmak olduğuna değinen Yıldırım, “Biz iktidara geldiğimizde geniş bant internet erişimi yoktu. Şu anda on binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında 50 bin kilometre fiber altyapımız var. Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep’in derslik ihtiyacı kalmıyor. 3 yıl içindeki hedef okul öncesi eğitimde yüzde 90’a ulaşmak. Biz iktidara geldiğimizde cumhurbaşkanlığımız liderliğinde ortaya koyduğumuz temel felsefe insanı yaşat ki devlet yaşasındır” diye konuştu.
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'Her şey yönetebilirsiniz; ama belirsizliği yönetemezsiniz'

Yıldırım, "Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda koronavirüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülkede ekonomide kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
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