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Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan elektrik şirketi ekibi kurtarıldı
Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan elektrik şirketi ekibi kurtarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, karla... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T00:56+0300
2021-12-20T00:57+0300
türkiye
elektrik
kar
ekip
mahsur kalma
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Otluyazı köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden 3 kişilik VEDAŞ ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.VEDAŞ ekibi, haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.Elektrik arızasını tamir için giderken köy yolunda çıkan tipide mahsur kaldıklarını belirten VEDAŞ personeli Abdullah Badisabah, "İl Özel İdaresine telefonla ulaştık. Yardım talebinde bulunduk. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza geldi. İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ederim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/antalyanin-yuksek-kesimlerinde-kar-kalinligi-15-metreye-ulasti--1051918587.html
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elektrik, kar, ekip, mahsur kalma

Bitlis'te elektrik arızası tamirine giderken karda mahsur kalan elektrik şirketi ekibi kurtarıldı

00:56 20.12.2021 (güncellendi: 00:57 20.12.2021)
© AAKar ve tipide 2 saat mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı
Kar ve tipide 2 saat mahsur kalan VEDAŞ ekibi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde elektrik arızasına müdahale etmeye giderken yolda mahsur kalan Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Otluyazı köyü yakınlarındaki elektrik arızasına müdahale etmeye giden 3 kişilik VEDAŞ ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
VEDAŞ ekibi, haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Elektrik arızasını tamir için giderken köy yolunda çıkan tipide mahsur kaldıklarını belirten VEDAŞ personeli Abdullah Badisabah, "İl Özel İdaresine telefonla ulaştık. Yardım talebinde bulunduk. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza geldi. İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ederim" dedi.
Kar , Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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