https://tr.sputniknews.com/20211220/bm-suriye-parali-savascilarin-uyusturucu-kacakciliginin-ve-terorun-siginagi-haline-geldi-1051954153.html

BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi

BM: Suriye paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'nin 'paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı' haline geldiğini söyledi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

birleşmiş milletler (bm)

terör

savaş

istikrarsızlık

geir pedersen

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin istikrarsızlık yaymaya devam ettiğine dikkati çekti.Ülkede açlık ve yoksulluğun patladığını ve 14 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirten Pedersen, "Suriye, paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi" dedi.Pedersen, tüm tarafların sahada 21 aydır devam eden stratejik bir açmazla karşı karşıya olduğuna ve hiçbir aktörün çatışmalarda üstünlük kazanamayacağına dikkati çekerek, ülkede siyasi ve ekonomik adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.Suriye'deki mevcut durumun daha da kötüye gidecek bir çıkmaza neden olacağı uyarısı yapan Pedersen, 2022'de siyasi süreci ileri taşımanın yollarının aranması gerektiğini ve en kısa sürede Cenevre'de anayasa komitesini 7. oturumda toplamaya hazır olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211001/suriye-disisleri-amerikan-projesi-basarisiz-oldu-1049416868.html

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suriye, birleşmiş milletler (bm), terör, savaş, istikrarsızlık, geir pedersen