https://tr.sputniknews.com/20211220/borsa-haftaya-yukari-adim-kurali-ile-basliyor-1051924626.html

Borsa haftaya 'yukarı adım' kuralı ile başlıyor

Borsa haftaya 'yukarı adım' kuralı ile başlıyor

Cuma günü sert kayıpların yaşandığı borsada yeni hafta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı ile başlıyor. BIST50 Endeksinde bugün up-tick rule... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T09:23+0300

2021-12-20T09:23+0300

2021-12-20T09:48+0300

ekonomi

borsa istanbul

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Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım' kuralının (up-tick rule) uygulanacağını duyurdu.Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."Yukarı Adım (Up-tick) Kuralı nedir?Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri olan yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

https://tr.sputniknews.com/20211217/borsa-istanbulda-sert-kayiplar-sonrasinda-devre-kesici-uygulandi-1051871128.html

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