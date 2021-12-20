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https://tr.sputniknews.com/20211220/borsada-yine-devre-kesici-uygulandi-1051940505.html
Borsada yine devre kesici uygulandı
Borsada yine devre kesici uygulandı
Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:03+0300
2021-12-20T16:49+0300
borsa istanbul
ekonomi
borsa
bist
devre kesici
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Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı.Günlük yüzde 5 düşen borsada yine devre kesici uygulandı.BIST'ten yapılan açıklamada, "15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP’ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.16:23'te başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez uygulanmaya başladı.Üç gün önce de Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulanmıştı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaşmıştı. Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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borsa istanbul, borsa, bist, devre kesici

Borsada yine devre kesici uygulandı

16:03 20.12.2021 (güncellendi: 16:49 20.12.2021)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.
Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı.
Günlük yüzde 5 düşen borsada yine devre kesici uygulandı.
BIST'ten yapılan açıklamada, "15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP’ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.
16:23'te başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez uygulanmaya başladı.
Üç gün önce de Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulanmıştı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaşmıştı.
Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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