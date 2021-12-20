https://tr.sputniknews.com/20211220/borsada-yine-devre-kesici-uygulandi-1051940505.html

Borsada yine devre kesici uygulandı

Borsada yine devre kesici uygulandı

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:03+0300

2021-12-20T16:03+0300

2021-12-20T16:49+0300

borsa istanbul

ekonomi

borsa

bist

devre kesici

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Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı.Günlük yüzde 5 düşen borsada yine devre kesici uygulandı.BIST'ten yapılan açıklamada, "15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP’ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.16:23'te başlayan işlemlerin ardından düşüşün yüzde 7'ye ulaşmasıyla devre kesici ikinci kez uygulanmaya başladı.Üç gün önce de Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında iki devre kesici uygulanmıştı. İkinci devre kesicinin ardından işlemlerin başlamasıyla günlük düşüş yüzde 9'a ulaşmıştı. Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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