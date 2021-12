https://tr.sputniknews.com/20211220/burada-calismak-icin-kedi-ve-kopek-sevmek-sart-fabrikasini-26-hayvanla-paylasiyor-1051931110.html

'Burada çalışmak için kedi ve köpek sevmek şart': Fabrikasını 26 hayvanla paylaşıyor

'Burada çalışmak için kedi ve köpek sevmek şart': Fabrikasını 26 hayvanla paylaşıyor

İzmir'de 25 yıldır fabrikasının kapılarını sokak hayvanlarına açan iş adamı Can Şafak Uzsoy, makam odasında işlerini 16 köpek eşliğinde yürütüyor. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T12:25+0300

2021-12-20T12:25+0300

2021-12-20T12:32+0300

köpek

izmir

kedi

sokak hayvanları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051930131_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_da46ea5e1056ffc176b63363c941ea20.jpg

İzmir'in Bornova ilçesindeki Uz Kimya Fabrikası'na geldiğinizde kapıda sizi önce sevimli sokak hayvanları karşılıyor. Eğer iş yerinin idari bölümüne geçerseniz asıl sizi şaşırtacak onlarca köpeği bir arada görebilirsiniz. Odalar arasında özgürce hareket eden ve rahatça dolaşan bu hayvanlar, size hemen bu fabrikanın bir parçası oldukları izlenimi veriyor.Fabrika personeli ise bu duruma bir hayli alışmış durumda. Onlar için aslında şaşırtıcı bir durum yok çünkü yıllardır bu sokak hayvanlarıyla iç içe mesai yürütüyorlar.Asıl sürprizi ise fabrikanın sahibi Can Şafak Uzsoy'un makam odasında yaşıyorsunuz. Odaya adım attığınızda onlarca köpek bir odada, koltuklar dahi onlara ayrılmış. Kimi pencere kenarında uyuyor kimi su içiyor kimi de Uzsoy ile oyun oynuyor.Çocukluğundan itibaren hayvanları çok seven Uzsoy, 25 yıl önce Bornova ilçesinde kurduğu fabrikada bakıma muhtaç ve sahipsiz kedi ve köpeklere bakıyor. Halen fabrikada 10 kedi ve 16 sokak köpeği bulunuyor ve Uzsoy hepsine de bir isim vermiş.Can Şafak Uzsoy, her sabah köpekleriyle yaptığı 1.5 saatlik doğa yürüyüşünün ardından onlarla birlikte fabrikadaki mesaisine başlıyor.Fabrika çalışanlarının toplantılarının kedi ve köpeklerin bulunduğu ortamda gerçekleştirilmesi, ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.İş insanı Can Şafak Uzsoy, sokakta yaralı ya da bakıma muhtaç bir hayvan gördüğü zaman çok üzüldüğünü belirtti.‘Müşterilerimizin bazıları ilk zamanlar yadırgadı ama onlar da özenip beslemeye başladılar’Fabrikasını kurduğu günden bu yana 100'den fazla kedi ve köpeğe baktığını dile getiren Uzsoy, şöyle konuştu:‘Bir can dostumuzu kaybettiğimiz zaman ise günlerce acısını yaşıyoruz’Kedi ya da köpek bakmanın çok masraflı ya da zor bir iş olmadığını vurgulayan Uzsoy, artan yemeklerin onlara verilmesi durumunda hiçbir aç hayvanın kalmayacağını söyledi.Fabrikasında çalışmak isteyenlerde 'kedi ve köpek sevme şartı' aradığını belirten Uzsoy, şunları kaydetti:Uzsoy, birçok arkadaşının baktığı köpek ve kedileri sahiplenmek istediğini ancak çalışanlarıyla birlikte buna onay vermediklerini, aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu vurguladı.‘Onlar işteki motivasyonumuzu da arttırdı’Fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan İlknur Kula da her geçen yıl can dostlarının çalıştığı ortamdaki sayısının arttığını, kedi ve köpeklerin çok iyi anlaştığını söyledi.İlk zamanlar kedi ve köpeklerden biraz korktuğunu anlatan Kula, "Artık onları çok seviyorum. İlla ki sizden sevgi istiyorlar. Başını veya sırtını okşadığınızda kendilerini belli ediyor. Kedi ve köpekler burada bizim mesai arkadaşlarımız. Bizim evlatlarımız gibi. Evimde 2 kedi var. İmkanım olsa köpek de alırım. Onlar bizim işteki motivasyonumuzu da arttırdı. Ponçik üzüntülü olduğum zaman yanıma geliyor, patileriyle 'beni sev' diyor. O zaman tüm üzüntümü unutuyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210603/spikerligi-birakip-hayvanciliga-basladi-1044646584.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, izmir, kedi, sokak hayvanları