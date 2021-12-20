https://tr.sputniknews.com/20211220/bursada-yasli-adam-uykudaki-karisini-basindan-vurarak-oldurdu-1051924831.html
81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan 77 yaşındaki Gülser U. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T09:25+0300
2021-12-20T09:25+0300
2021-12-20T09:31+0300
türkiye
bursa
polis
kadın cinayeti
kadın
silah
tüfek
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1f1eb04a8739efe9e8bf08d030be62df.jpg
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal U., karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, "Anneni öldürdüm" dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/antalyada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-polise-teslim-oldu-1051889542.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048910090_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4718c62e9ea02b32f915273da48c2060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, polis, kadın cinayeti, kadın, silah, tüfek, kadın cinayetleri
81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
09:25 20.12.2021 (güncellendi: 09:31 20.12.2021)
Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan 77 yaşındaki Gülser U. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal U., karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.
Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, "Anneni öldürdüm" dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.
Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.