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81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü
Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan 77 yaşındaki Gülser U. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T09:25+0300
2021-12-20T09:31+0300
türkiye
bursa
polis
kadın cinayeti
kadın
silah
tüfek
kadın cinayetleri
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal U., karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, "Anneni öldürdüm" dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/antalyada-kadin-cinayeti-esini-oldurup-polise-teslim-oldu-1051889542.html
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bursa, polis, kadın cinayeti, kadın, silah, tüfek, kadın cinayetleri

81 yaşındaki eşi tarafından, uykuda başından vurularak öldürüldü

09:25 20.12.2021 (güncellendi: 09:31 20.12.2021)
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
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Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan 77 yaşındaki Gülser U. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal U., karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.
Gülser U. hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, "Anneni öldürdüm" dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.
Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
TÜRKİYE
Antalya'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp polise teslim oldu
18 Aralık, 13:38
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