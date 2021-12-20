Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211220/chpli-yalim-1-liranin-maliyeti-1-lira-61-kurus-oldu-1051946190.html
CHP'li Yalım: 1 liranın maliyeti 1 lira 61 kuruş oldu
CHP'li Yalım: 1 liranın maliyeti 1 lira 61 kuruş oldu
Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken bu, paranın üretim maliyetinin artmasına da neden oluyor. CHP Uşak milletvekili Yalım’ın araştırmasına göre, 1... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T18:07+0300
2021-12-20T18:07+0300
ekonomi
tl
döviz
madeni para
maliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/84/1039528406_0:0:1064:599_1920x0_80_0_0_14fe9d95eb34b68c44a991cac1091ab5.jpg
Türk Lirası’nın tarihindeki en düşük değerleri görmesiyle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi para üretiminde de maliyetler yükseldi. Özellikle madeni paraların, içerisindeki bakır, nikel ve çinko metalleri nedeniyle ederi arttı.Türkiye’de toplam altı madeni para bulunuyor. Bunlar 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın yaptığı son çalışmaya göre bunların her birinin madeni değeri, para değerini aştı.Geçen ay yaptığı çalışmada 50 kuruşun maliyetinin 83 kuruşa çıktığını duyuran Özkan Yalım, bugünkü çalışmasında, 50 kuruşun artık 1 lira 34 kuruşa üretildiğini belirtti. DW Türkçe'den Batu Bozkürk'ün haberine göre çalışmada 1 liranın üretim maliyetinin de ilk kez kendi değerini aştığı vurgulandı. Yaklaşık 8 gram olan ve içerisinde yüzde 65 bakır, yüzde 18 nikel ve yüzde 17 çinko barındıran 1 lira, 1 lira 61 kuruşa üretilmeye başlandı. Bu maliyet geçen ay 99 kuruştu. 1 kuruşun maliyetinin 52 kuruş, 5 kuruşun maliyetinin 57 kuruş, 10 kuruşun maliyetinin 62 kuruş ve 25 kuruşun maliyetinin 79 kuruş olduğu da çalışmada yer aldı.'Tabloyu içimiz acıyarak izliyoruz'Metal fiyatlarını piyasadan topladığını ifade eden Yalım, devletin bu artışlar nedeniyle para basarken zarar ettiğini söyledi. Ardından iktidarı şu sözlerle eleştirdi:İlk olarak 1 kuruş kendi değerini aşmıştıBu altı madeni para 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kullanılıyor. Aradan geçen 12 yılda metallerin maliyetleri yükseldi. Öncelikle 1 kuruş, madeni değeri kendi değerini aştığı için hurdacılarca toplanarak piyasadan çekildi. Zaman içerisinde diğer paraların maliyeti de kendi değerini aştı. Bugünlerde hurdacıların bu madeni paraları da topladığı görüntülere yansıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/84/1039528406_262:0:1061:599_1920x0_80_0_0_2e3fc295ba44f0caed10c2c28a72c24c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tl, döviz, madeni para, maliyet

CHP'li Yalım: 1 liranın maliyeti 1 lira 61 kuruş oldu

18:07 20.12.2021
© AAMadeni Para - Bozuk Para
Madeni Para - Bozuk Para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
Abone ol
Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken bu, paranın üretim maliyetinin artmasına da neden oluyor. CHP Uşak milletvekili Yalım’ın araştırmasına göre, 1 TL’nin maliyeti, değerini aştı.
Türk Lirası’nın tarihindeki en düşük değerleri görmesiyle birlikte pek çok sektörde olduğu gibi para üretiminde de maliyetler yükseldi. Özellikle madeni paraların, içerisindeki bakır, nikel ve çinko metalleri nedeniyle ederi arttı.
Türkiye’de toplam altı madeni para bulunuyor. Bunlar 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın yaptığı son çalışmaya göre bunların her birinin madeni değeri, para değerini aştı.
Geçen ay yaptığı çalışmada 50 kuruşun maliyetinin 83 kuruşa çıktığını duyuran Özkan Yalım, bugünkü çalışmasında, 50 kuruşun artık 1 lira 34 kuruşa üretildiğini belirtti.
DW Türkçe'den Batu Bozkürk'ün haberine göre çalışmada 1 liranın üretim maliyetinin de ilk kez kendi değerini aştığı vurgulandı. Yaklaşık 8 gram olan ve içerisinde yüzde 65 bakır, yüzde 18 nikel ve yüzde 17 çinko barındıran 1 lira, 1 lira 61 kuruşa üretilmeye başlandı. Bu maliyet geçen ay 99 kuruştu. 1 kuruşun maliyetinin 52 kuruş, 5 kuruşun maliyetinin 57 kuruş, 10 kuruşun maliyetinin 62 kuruş ve 25 kuruşun maliyetinin 79 kuruş olduğu da çalışmada yer aldı.

'Tabloyu içimiz acıyarak izliyoruz'

Metal fiyatlarını piyasadan topladığını ifade eden Yalım, devletin bu artışlar nedeniyle para basarken zarar ettiğini söyledi. Ardından iktidarı şu sözlerle eleştirdi:
"İçler açısı tabloyu maalesef içimiz acıyarak seyrediyoruz. Bunun sorumlusu sadece ve sadece tek adam Erdoğan rejimidir. Faiz indirimini NAS’a bağlayanlar devlete geldiğinde tüm borçlara faiz almayı bilenlerdir”

İlk olarak 1 kuruş kendi değerini aşmıştı

Bu altı madeni para 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kullanılıyor. Aradan geçen 12 yılda metallerin maliyetleri yükseldi. Öncelikle 1 kuruş, madeni değeri kendi değerini aştığı için hurdacılarca toplanarak piyasadan çekildi. Zaman içerisinde diğer paraların maliyeti de kendi değerini aştı. Bugünlerde hurdacıların bu madeni paraları da topladığı görüntülere yansıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:17Binali Yıldırım: Bu böyle sürmeyecek, her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır
18:16Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 113 milyar lira verdi
18:10Yiğit Bulut: Emperyal yapı saldırıya devam ederse büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner
18:10Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı
18:07CHP'li Yalım: 1 liranın maliyeti 1 lira 61 kuruş oldu
17:59Göçmen derneği, Fransa ve İngiltere'ye suç duyurusunda bulundu
17:57Kız Kulesi manzarası için ağaçların kesilmesine 7 yıl hapis istemi
17:51Belarus, Londra’daki saldırıyı protesto etmek için İngiltere maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı
17:41Almanya Merkez Bankası: Omicron varyantı Alman ekonomisini beklenenden daha güçlü yavaşlatabilir
17:40Mersin'de balkon kapısıyla cam arasına sıkışan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı
17:28Moderna: Hatırlatma dozu, Omicron varyantına karşı antikor seviyesini 37 kat yükseltiyor
17:22Ruslar tarafından verilen ifadeler, MH17 uçağıyla ilgili davaya eklendi
17:15AB: Rusya, doğalgaz tedarikiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyor
17:10Araştırma: Kalabalık şehirlerde doğayla temas kurabilen insanlar, yalnızlık hissinden uzaklaşıyor
17:09Kabine ekonomi gündemiyle toplandı
17:09BoJo'nun 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken garden parti vermesinin fotoğrafı yayımlandı
17:09Elitaş: İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor
17:08Rusya’da son 24 saatte 27 bin 22 yeni Kovid-19 vakası
17:06Rusya dünyanın en güçlü bombardıman uçağını havaya kaldıracak
16:59Mimarlar Odası: Mahkeme, AOÇ alanına dair plan değişikliklerini iptal etti