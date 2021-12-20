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Çin'den 20 ay sonra ilk adım: Gösterge faizinde mini indirim
Çin'den 20 ay sonra ilk adım: Gösterge faizinde mini indirim
Koronavirüs pandemisinin yarattığı sorunların üzerine Evergrande'nin iflasın eşiğine geldiği emlak kriziyle boğuşan Çin, yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T13:46+0300
2021-12-20T14:16+0300
ekonomi
çin
faiz indirimi
çin merkez bankası (pboc)
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Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 20 aydır ilk kez faiz indirdi. Çin Merkez Bankası'nın kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.85'ten yüzde 3.8'e düşürmesi, Nisan 2020'den beri ticari bankaların kurumsal borçlulara ne kadar faiz uyguladığına rehberlik eden orandaki ilk indirim oldu. Bir yıllık LPR 5 baz puan düşürülürken, beş yıllık LPR değişmedi. Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.'Büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmayacağının işareti' Reuters'e konuşan analistlere göre beş yıllık faiz oranını değiştirmeme kararı, şimdilik Pekin'in ekonomik büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmamayı tercih ettiğini gösterdi.Çin Merkez Bankası, bu ayın başlarında kredi verenlerin rezervde tutması gereken para miktarını düşürme kararı almış, bunun ekonomiye 1.2 trilyon yuan (188 milyar dolar) nakit akışı sağlayacağını söylemişti. 'Beş yıllık LPR'de de yakın zamanda faiz indirimi bekliyoruz'AFP'ye konuşan Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, bugünkü faiz indirimi açıklamasıyla ilgili, 'ödenmemiş değişken oranlı işletme kredilerine yarayacağı ve yeni sabit oranlı borç alanlar için daha ucuz kredilere yol açacağı' değerlendirmesini yaptı. Williams, "İpotekli konut kredilerini biraz daha ucuz hale getirecek ve konut talebinin desteklenmesine yardımcı olacak şekilde beş yıllık LPR'de de yakın zamanda bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi. Faiz indirimi, fabrika çıkış fiyatlarının en son 1990'ların ortalarında görülen seviyelerde yükselmesi eşliğinde enflasyonla ilgili endişelere rağmen geldi.'Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğinin göstergesi'Online borsa işlemleri şirketi OANDA'dan Jeffrey Halley, 'Çin'in gelecek yıl ekonomik büyümenin yavaşlayacağı öngörüsüne göre hareket ettiğini' söyledi. Halley, "Beş yıllık LPR'ye kıyasla bir yıllık LPR'ye dayanan kredilerin sayısı daha fazla. O yüzden bu hareket, Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğine dair somut bir işaret" dedi. Hem emlak sektörü borç krizinde hem de sanayi bölgelerinde Kovid kapanması varÇin, pandemiye rağmen 2020'de genişleyen tek büyük ekonomiydi, ancak emlak sektöründeki yıpratıcı borç krizinden kaynaklanan ters rüzgarlar ve lokal Kovid salgınları nedeniyle büyüme bu yıl yavaşladı.Ekonomik büyümenin itici gücü olan emlak sektörü, son haftalarda Evergrande dahil birçok büyük şirketin tahvil geri ödemelerinde temerrüde düşmesiyle endişe kaynağı olmaya devam ediyor.Çin'in doğu ve güney sanayi merkezlerindeki koronavirüs salgınları da bazı bölgelerin kapanmasına ve yüz binlerce insanın karantina ve diğer kısıtlamalara tabi olmasına neden oldu.'Arz yönlü şok'Japonya merkezli finansal holding şirketi Nomura'dan Lu Ting, "LPR indirimi etkili olamayacak kadar küçük" diyerek şu değerlendirmede bulundu:"Çin ekonomisinin gerçek ayak bağları, Çin'in pandemi dalgalarını kontrol altına almak için uyguladığı sıfır-Kovid stratejisinin artan maliyetleri, ihracat büyümesinin yavaşlaması ve emlak sektörünün kötüleşmesi gibi nedenlerden kaynaklanan arz ve tedarik yönlü şoktur."'Çok daha agresif adımlar lazım'Lu Ting, bu darboğazlarla başa çıkmanın 'çok daha agresif rahatlatma ve teşvik önlemleri gerektirdiğini' sözlerine ekledi.Yatırımcı ikna olmadı: Çin hisse senetleri değer kaybettiNitekim sınırlı faiz indirimi açıklamasının ardından Çin hisse senetlerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların moralini yükseltmeye yetmediği şeklinde yorumlandı.Sabah seansının sonunda CSI300 Endeksi yüzde 1 düşüşle 4.906.38'e, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.8 kayıpla 3.605.21'e, Hang Seng Endeksi yüzde 1.4 düşüşle 22.858.50'ye, Hong Kong Çin İşletmeleri Endeksi yüzde 1.5 kayıpla 8.098.62'ye geriledi.Reuters'e konuşan analistler, sınırlı faiz indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin de sınırlı olacağını söyledi. Pinpoint Varlık Yönerimi'nin baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Mini faiz indiriminin ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olması pek olası değil" dedi. Dolayısıyla Pekin'in ekonomik yavaşlamayı durdurmak için başka adımlar da atacağı beklentisi var.
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çin, faiz indirimi, çin merkez bankası (pboc)

Çin'den 20 ay sonra ilk adım: Gösterge faizinde mini indirim

13:46 20.12.2021 (güncellendi: 14:16 20.12.2021)
© AFP 2021 / Mark RaltsonÇin Merkez Bankası (PBoC)
Çin Merkez Bankası (PBoC) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / Mark Raltson
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Koronavirüs pandemisinin yarattığı sorunların üzerine Evergrande'nin iflasın eşiğine geldiği emlak kriziyle boğuşan Çin, yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için mini faiz indirimine gitti. Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını yüzde 3.85'den 3.80'e düşürdü.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 20 aydır ilk kez faiz indirdi. Çin Merkez Bankası'nın kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3.85'ten yüzde 3.8'e düşürmesi, Nisan 2020'den beri ticari bankaların kurumsal borçlulara ne kadar faiz uyguladığına rehberlik eden orandaki ilk indirim oldu.
Bir yıllık LPR 5 baz puan düşürülürken, beş yıllık LPR değişmedi. Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.

'Büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmayacağının işareti'

Reuters'e konuşan analistlere göre beş yıllık faiz oranını değiştirmeme kararı, şimdilik Pekin'in ekonomik büyümeyi teşvik için emlak sektörünü kullanmamayı tercih ettiğini gösterdi.
Çin Merkez Bankası, bu ayın başlarında kredi verenlerin rezervde tutması gereken para miktarını düşürme kararı almış, bunun ekonomiye 1.2 trilyon yuan (188 milyar dolar) nakit akışı sağlayacağını söylemişti.
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'Beş yıllık LPR'de de yakın zamanda faiz indirimi bekliyoruz'

AFP'ye konuşan Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, bugünkü faiz indirimi açıklamasıyla ilgili, 'ödenmemiş değişken oranlı işletme kredilerine yarayacağı ve yeni sabit oranlı borç alanlar için daha ucuz kredilere yol açacağı' değerlendirmesini yaptı.
Williams, "İpotekli konut kredilerini biraz daha ucuz hale getirecek ve konut talebinin desteklenmesine yardımcı olacak şekilde beş yıllık LPR'de de yakın zamanda bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi.
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Faiz indirimi, fabrika çıkış fiyatlarının en son 1990'ların ortalarında görülen seviyelerde yükselmesi eşliğinde enflasyonla ilgili endişelere rağmen geldi.

'Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğinin göstergesi'

Online borsa işlemleri şirketi OANDA'dan Jeffrey Halley, 'Çin'in gelecek yıl ekonomik büyümenin yavaşlayacağı öngörüsüne göre hareket ettiğini' söyledi.
Halley, "Beş yıllık LPR'ye kıyasla bir yıllık LPR'ye dayanan kredilerin sayısı daha fazla. O yüzden bu hareket, Çin'in destekleyici para politikasına geçtiğine dair somut bir işaret" dedi.

Hem emlak sektörü borç krizinde hem de sanayi bölgelerinde Kovid kapanması var

Çin, pandemiye rağmen 2020'de genişleyen tek büyük ekonomiydi, ancak emlak sektöründeki yıpratıcı borç krizinden kaynaklanan ters rüzgarlar ve lokal Kovid salgınları nedeniyle büyüme bu yıl yavaşladı.
Ekonomik büyümenin itici gücü olan emlak sektörü, son haftalarda Evergrande dahil birçok büyük şirketin tahvil geri ödemelerinde temerrüde düşmesiyle endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Çin'in doğu ve güney sanayi merkezlerindeki koronavirüs salgınları da bazı bölgelerin kapanmasına ve yüz binlerce insanın karantina ve diğer kısıtlamalara tabi olmasına neden oldu.
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'Arz yönlü şok'

Japonya merkezli finansal holding şirketi Nomura'dan Lu Ting, "LPR indirimi etkili olamayacak kadar küçük" diyerek şu değerlendirmede bulundu:
"Çin ekonomisinin gerçek ayak bağları, Çin'in pandemi dalgalarını kontrol altına almak için uyguladığı sıfır-Kovid stratejisinin artan maliyetleri, ihracat büyümesinin yavaşlaması ve emlak sektörünün kötüleşmesi gibi nedenlerden kaynaklanan arz ve tedarik yönlü şoktur."

'Çok daha agresif adımlar lazım'

Lu Ting, bu darboğazlarla başa çıkmanın 'çok daha agresif rahatlatma ve teşvik önlemleri gerektirdiğini' sözlerine ekledi.

Yatırımcı ikna olmadı: Çin hisse senetleri değer kaybetti

Nitekim sınırlı faiz indirimi açıklamasının ardından Çin hisse senetlerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların moralini yükseltmeye yetmediği şeklinde yorumlandı.
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Sabah seansının sonunda CSI300 Endeksi yüzde 1 düşüşle 4.906.38'e, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.8 kayıpla 3.605.21'e, Hang Seng Endeksi yüzde 1.4 düşüşle 22.858.50'ye, Hong Kong Çin İşletmeleri Endeksi yüzde 1.5 kayıpla 8.098.62'ye geriledi.
Reuters'e konuşan analistler, sınırlı faiz indiriminin ekonomi üzerindeki etkisinin de sınırlı olacağını söyledi. Pinpoint Varlık Yönerimi'nin baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Mini faiz indiriminin ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olması pek olası değil" dedi. Dolayısıyla Pekin'in ekonomik yavaşlamayı durdurmak için başka adımlar da atacağı beklentisi var.
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