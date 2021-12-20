https://tr.sputniknews.com/20211220/cinli-teniscinin-cinsel-saldiriya-ugradigimi-asla-soylemedim-aciklamasiyla-soru-isaretleri-buyudu-1051928267.html

Çinli tenisçinin 'Cinsel saldırıya uğradığımı asla söylemedim' açıklamasıyla soru işaretleri büyüdü

Çinli tenisçinin 'Cinsel saldırıya uğradığımı asla söylemedim' açıklamasıyla soru işaretleri büyüdü

Çin'in eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçladığı paylaşımı silinen ve kendisi de bir süre ortadan kaybolan tenis yıldızı Peng Shuai, son verdiği... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T11:41+0300

2021-12-20T11:41+0300

2021-12-20T12:08+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

peng shuai

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Çin'de eski başbakan yardımcısını cinsel saldırıyla suçlamasının ardından ortadan kaybolması uluslararası mesele haline gelen tenis yıldızı Peng Shuai'nin daha sonra ortaya çıkması da yeni soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) Peng ile ilgili endişeler nedeniyle Çin'deki tenis turnuvalarını askıya alması sonrası yaşanan gelişmede, eski dünya çiftler bir numarası, cinsel saldırıya uğradığını asla söylemediğini iddia etti. Singapur'da Çince yayımlanan Lianhe Zaobao gazetesinin paylaştığı ve pazar günü Şangay'da çekildiğini söylediği videoda Peng, genelde Pekin'deki evinde kaldığını, ama canının istediği gibi serbestçe dışarı çıktığını, gözetim altında olmadığını anlatarak şöyle dedi: "Neden biri beni izlesin? Ben her zaman çok özgürdüm."Paylaşımıyla ilgili pek çok yanlış anlaşılma olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:"Her şeyden önce çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum. Birinin cinsel saldırısına uğradığımı yazdığımı asla söylemedim. Bu noktayı çok net şekilde vurgulamam lazım."Muhabir, Peng'e, daha sonra silinen 2 Kasım'daki 1600 kelimelik uzun ve ayrıntılı paylaşımının nasıl ortaya çıktığını, hesabının mi hacklendiğini sormadı. Gazete, Peng'le 4 Şubat'ta başlayacak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları ile ilgili bir tanıtım etkinliğinde görüştüğünü belirtti.Peng, eski NBA yıldızı Yao Ming ve diğer önde gelen Çinli sporcularla birlikte serbest stil kayak yarışmasını izlediği bir tesisin seyir terasında videoya çekildi. 3 Olimpiyat ve bir Wimbledon şampiyonluğu bulunan tenisçi, Çin sosyal medya platformu Weibo'daki teyitli hesabında yaptığı paylaşımda, Çin Komünist Partisi'nde (ÇKP) önemli bir figür olan eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi (75) cinsel saldırıyla suçlamıştı. "Neden beni aradın, evine götürdün ve seninle seks yapmaya zorladın" ifadesi yer alan paylaşımın silinmesine rağmen ekran görüntüleri internette dolaşıma girdi.Bu arada ortalarda gözükmeyen ve haber alınamayan Peng (35) için dünya çapında siyasiler, tenisçiler ve diğer sporcular endişe ve dayanışma mesajları yağdırdı. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) yabancılara yayın yapan kolunun Peng'e mal ederek yayımladığı İngilizce yazılı açıklamada, Zhang'a yönelik suçlamaları geri çektiği ifade edildi. 19 gün sonra Pekin'de ortaya çıkıp tenis etkinliklerinde görülen Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yarım saat boyunca video konferans yoluyla görüştü. Buna rağmen, WTA'dan Çin'deki tüm etkinliklerini süresiz askıya alma açıklaması geldi.Singapur gazetesine verdiği mülakatta, CGTN'de yayımlanan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından orijinalliği sorgulanan İngilizce açıklamaya, Çinli tenisçi, Çince yazdığı açıklamanın daha sonra İngilizceye çevrildiği, ama iki versiyon arasında anlam bakımından önemli bir değişiklik olmadığı izahatını getirdi. WTA'nın yönetim kurulu, oyuncular, organizasyonlar ve sponsorların da desteğiyle Hong Kong dahil Çin'deki tüm turnuvaları durdurma hamlesi, bugüne dek bir spor kuruluşunun Çin'e karşı aldığı en güçlü tavır oldu ve WTA için milyonlarca dolar kayba yol açma potansiyeline rağmen alındı.WTA, Pekin'den, Peng'in suçlamalarını soruşturması ve eski dünya çiftler bir numarasıyla doğrudan iletişim kurmasına izin vermesini talep ediyor. Farklı tutum alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Peng ile görüntülü sohbetin ardından tenisçinin iyi olduğuna inandığını duyurdu.Her halükarda bazı kesimlerce insan hakları endişeleri gerekçesiyle protesto edilen Pekin Kış Olimpiyatı ile ilgili tartışmalara Peng meselesi de eklendi.

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