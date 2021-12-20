https://tr.sputniknews.com/20211220/corap-satarak-1-saate-2-bin-305-lira-para-topladilar-1051929530.html

Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar

Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar

Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 kadının, çorap satarak 1 saat içerisinde 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı. Kadınların kendilerini son... 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T12:03+0300

2021-12-20T12:03+0300

2021-12-20T12:02+0300

türkiye

operasyon

gözaltı

çorap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051929505_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_883b0195c95c0809a5e4c73c8d0cc441.png

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan gelen ve kent merkezinde çok sayıda kadının 'İhtiyacımız var, çocuklar evde aç' diyerek çorap satma bahanesiyle dilendiği ihbarını aldı. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde hemen kentte dağılan zabıta ekipleri 8 kadını sırtlarındaki içi çorap dolu bohçalarla birlikte yakaladı.Ekipler kadınların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.Getiren kişi yüzde 30 komisyon alıyorÇoğu akraba olduğu iddia eden kadınları, son model ticari araç ile kentte getiren ve topladıkları paradan yüzde 30 komisyon alan araç sahibi Kadir D., kadınların çorap sattığı söyledi. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'a bir kadın nasıl çalıştıklarını anlatırken, şahsın toplanan paradan yüzde 30 komisyon aldığı ortaya çıktı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

operasyon, gözaltı, çorap