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Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar
Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar
Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 kadının, çorap satarak 1 saat içerisinde 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı. Kadınların kendilerini son... 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T12:03+0300
2021-12-20T12:02+0300
türkiye
operasyon
gözaltı
çorap
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Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan gelen ve kent merkezinde çok sayıda kadının 'İhtiyacımız var, çocuklar evde aç' diyerek çorap satma bahanesiyle dilendiği ihbarını aldı. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde hemen kentte dağılan zabıta ekipleri 8 kadını sırtlarındaki içi çorap dolu bohçalarla birlikte yakaladı.Ekipler kadınların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.Getiren kişi yüzde 30 komisyon alıyorÇoğu akraba olduğu iddia eden kadınları, son model ticari araç ile kentte getiren ve topladıkları paradan yüzde 30 komisyon alan araç sahibi Kadir D., kadınların çorap sattığı söyledi. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'a bir kadın nasıl çalıştıklarını anlatırken, şahsın toplanan paradan yüzde 30 komisyon aldığı ortaya çıktı.
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operasyon, gözaltı, çorap

Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar

12:03 20.12.2021
© İHAÇorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar
Çorap satarak 1 saate 2 bin 305 lira para topladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© İHA
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Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 kadının, çorap satarak 1 saat içerisinde 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı. Kadınların kendilerini son model ticari araçla Bilecik'e getiren şahsa topladıkları paradan komisyon verdikleri ortaya çıktı.
Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan gelen ve kent merkezinde çok sayıda kadının 'İhtiyacımız var, çocuklar evde aç' diyerek çorap satma bahanesiyle dilendiği ihbarını aldı. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde hemen kentte dağılan zabıta ekipleri 8 kadını sırtlarındaki içi çorap dolu bohçalarla birlikte yakaladı.
Ekipler kadınların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.

Getiren kişi yüzde 30 komisyon alıyor

Çoğu akraba olduğu iddia eden kadınları, son model ticari araç ile kentte getiren ve topladıkları paradan yüzde 30 komisyon alan araç sahibi Kadir D., kadınların çorap sattığı söyledi. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'a bir kadın nasıl çalıştıklarını anlatırken, şahsın toplanan paradan yüzde 30 komisyon aldığı ortaya çıktı.
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