https://tr.sputniknews.com/20211220/cumhurbaskani-erdogan-hazine-bakani-ve-calisma-bakani-ile-toplanti-yapacak-1051938164.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı ile toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı ile toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin ile toplantı yapacak. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T14:48+0300

2021-12-20T14:48+0300

2021-12-20T15:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ekonomik kriz

nureddin nebati

asgari ücret

bakan

toplantı

kabine toplantısı

vedat bilgin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051573161_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_35a0ee164ff462d1d8a8ac2e3dbb9049.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/ak-partili-turan-asgari-ucretteki-vergi-muafiyeti-genisletebilecek-1051938065.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, ekonomik kriz, nureddin nebati, asgari ücret, bakan, toplantı, kabine toplantısı, vedat bilgin