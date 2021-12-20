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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı ile toplantı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı ile toplantı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin ile toplantı yapacak. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T14:48+0300
2021-12-20T15:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
ekonomik kriz
nureddin nebati
asgari ücret
bakan
toplantı
kabine toplantısı
vedat bilgin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceği bildirildi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ekonomik kriz, nureddin nebati, asgari ücret, bakan, toplantı, kabine toplantısı, vedat bilgin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine Bakanı ve Çalışma Bakanı ile toplantı yapacak

14:48 20.12.2021 (güncellendi: 15:15 20.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin ile toplantı yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceği bildirildi.
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