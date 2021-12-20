https://tr.sputniknews.com/20211220/disisleri-bakanligindan-filipinlere-taziye-mesaji--1051919881.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T01:56+0300

2021-12-20T01:56+0300

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dünya

filipinler

dışişleri bakanlığı

tayfun

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle 160'dan fazla kişi hayatını kaybederken kayıp olduğu belirtilen en az 50 kişi aranıyor.Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği kaydedilirken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20211220/rai-tayfununun-vurdugu-filipinlerde-olu-sayisi-169a-yukseldi-1051918754.html

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filipinler, dışişleri bakanlığı, tayfun