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Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:52+0300
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türkiye
yürüyüş
bolu
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Bolu'da doğa yürüyüşüne çıkan Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerine ağaçtan bir parça koparak düştü. Yaralıların arkadaşlarının ambulansa haber vermesiyle, olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldirimda-yuruyen-anne-ve-bebeginin-uzerine-insaat-malzemesi-dustu-1051605179.html
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yürüyüş, bolu, doğa

Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti

16:52 20.12.2021
© DHADoğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
© DHA
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Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da doğa yürüyüşüne çıkan Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerine ağaçtan bir parça koparak düştü. Yaralıların arkadaşlarının ambulansa haber vermesiyle, olay yerine sağlık ekipleri geldi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.
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