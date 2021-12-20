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Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-20T16:52+0300
2021-12-20T16:52+0300
2021-12-20T16:52+0300
türkiye
yürüyüş
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doğa
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Bolu'da doğa yürüyüşüne çıkan Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerine ağaçtan bir parça koparak düştü. Yaralıların arkadaşlarının ambulansa haber vermesiyle, olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldirimda-yuruyen-anne-ve-bebeginin-uzerine-insaat-malzemesi-dustu-1051605179.html
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yürüyüş, bolu, doğa
Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti
Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da doğa yürüyüşüne çıkan Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerine ağaçtan bir parça koparak düştü. Yaralıların arkadaşlarının ambulansa haber vermesiyle, olay yerine sağlık ekipleri geldi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.