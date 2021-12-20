https://tr.sputniknews.com/20211220/doga-yuruyusunde-uzerine-agac-parcasi-dustu-hastanede-hayatini-kaybetti-1051942349.html

Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti

Doğa yürüyüşünde üzerine ağaç parçası düştü, hastanede hayatını kaybetti

Bolu'da, Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaparken üzerlerine ağaç parçası düşen Hüseyin Fırat hastanede yaşamını yitirdi. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T16:52+0300

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türkiye

yürüyüş

bolu

doğa

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Bolu'da doğa yürüyüşüne çıkan Hüseyin Fırat ve Ferdi Fırat'ın üzerine ağaçtan bir parça koparak düştü. Yaralıların arkadaşlarının ambulansa haber vermesiyle, olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ferdi Fırat'ın ise tedavisi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldirimda-yuruyen-anne-ve-bebeginin-uzerine-insaat-malzemesi-dustu-1051605179.html

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yürüyüş, bolu, doğa