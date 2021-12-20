https://tr.sputniknews.com/20211220/dolar-rekor-yeniledi-euro-20-lirayi-gordu-1051938992.html

Döviz kurlarında yeni rekor: Dolar 18'e dayandı, Euro 20 lirayı gördü

Döviz kurlarında yeni rekor: Dolar 18'e dayandı, Euro 20 lirayı gördü

Dolar 17,74 seviyesini görürken, Euro/TL 20 seviyesine ulaştı. 20.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-20T15:18+0300

2021-12-20T15:18+0300

2021-12-20T16:07+0300

ekonomi

euro

dolar

merkez bankası

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Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürerek rekor kırdı. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 7'nin üzerinde artışla 17.74 seviyesini test ederken Euro/TL de yüzde 7'yi aşan artışla 20 düzeyine çıktı.Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez'in müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlasa da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. TCMB'nin bugünkü hareket sonrasında bir aksiyonu şu an için yansımadı.10 yıllık tahvil faizinde de yukarı yönlü ivmelenme devam etti. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizinde ilk kez yüzde 23 seviyesi görüldü.Risk primi ise 619 baz puan seviyesine çıktı.Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuş, bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasinin-5-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-2-milyar-dolar-1051874020.html

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euro, dolar, merkez bankası